Историю пустили с молотка

ГБУК ЛО «Музейное агентство» завершило торги по продаже усадьбы «Утешение» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Стоимость объекта выросла за время проведения аукциона с 4 тыс. рублей до 10 млн рублей, следует из карточки лота в системе ГИС «Торги». Однако процесс заключения договора приостановлен из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как оценивают участники рынка, восстановление усадьбы должно обойтись новому владельцу минимум в 400 млн рублей из-за неудовлетворительного состояния объектов

Фото: ГИС Торги Как оценивают участники рынка, восстановление усадьбы должно обойтись новому владельцу минимум в 400 млн рублей из-за неудовлетворительного состояния объектов

Фото: ГИС Торги

Особняк в стиле английской готики, ранее принадлежавший полковнику лейб-гвардии Семеновского полка Ивану Альбрехту, уже неоднократно пытались восстановить. Прошлым арендаторам не удавалось сохранить усадьбу во владении из-за сложностей с реставрацией объекта. Многие ремонтные работы не согласовываются, поскольку «Утешение» является объектом культурного наследия.

В очередной раз объект выставили на продажу в конце января за 4 тыс. рублей, причем торги стали первым случаем продажи объекта культурного наследия Музейным агентством Ленобласти. Как указано в документах к аукциону, лот включал архитектурный ансамбль, состоящий из главного дома, каретного сарая, хозяйственного корпуса и земельного участка площадью более 43 тыс. кв. м.

За права на поместье боролись 52 участника, которые делали ставки каждые две минуты. Из-за большой популярности лота сайт торгов несколько раз переставал работать, следует из данных портала Downdetector. Тем не менее, это не помешало завершить аукцион вовремя. Однако договор пока не заключен, так как на сделку поступила жалоба в ФАС. На данный момент служба проводит проверку по факту случившегося, из-за чего процесс подписания соглашения приостановлен.

Как оценивают участники рынка, восстановление усадьбы обойдется новому владельцу минимум в 400 млн рублей из-за неудовлетворительного состояния объекта. За последние 25 лет были проведены только работы по восстановлению крыши и полное остекление главного здания.

Основными проблемами поместья остаются провалившийся пол на первом этаже, а также отсутствие теплоснабжения и электропроводки, которые были уничтожены вандалами после ухода последнего арендатора.

Если контракт после проверки ФАС все-таки подпишут, то собственник обязан привести усадьбу в порядок до конца 2027 года. В противном случае он нарушит охранное обязательство. Согласно проектной документации аукциона, владельцу запрещено строить и проводить земляные работы на участке. Использовать архитектурный комплекс можно только для историко-культурной деятельности.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты считают, что усадьба может быть интересна для использования в качестве отеля или санатория. Тем более что сейчас среди инвесторов растет привлекательность рынка загородной недвижимости.

В то же время, как отметил в беседе с «Ъ-СПб» специалист по восстановлению исторических зданий ГК «Реновация» Ян Бобрышев, сложность в работе с объектом может возникнуть из-за установленных контрактом сроков реставрации. Минимальный срок восстановления объекта, по его мнению, составляет три года, а не два, как указано в условиях аукциона.

Стефания Барченкова