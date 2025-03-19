«Группа ЛСР» стала владельцем гостиницы Ibis на Лиговском проспекте

ПАО «Группа ЛСР» приобрела гостиничный комплекс Ibis на Лиговском проспекте, 54, а также строящуюся вторую очередь отеля. Это следует из ежегодного отчета об оценке портфеля активов компании, подготовленного «НФ групп», пишет «Деловой Петербург».

Площадь двух объектов почти доходит до 29 тыс. кв. м. Номерной фонд отеля составит 412 номеров, после того как вторая очередь будет возведена. Рыночная стоимость гостиницы составляет 1,1 млрд рублей, строящегося отеля — 1,6 млрд рублей.

Из данных ЕГРЮЛ следует, что активы принадлежали ООО «Кеско–Балтия» (основные владельцы — Meditari Holdings Limited, Кипр, и Евгений Бидило). Источники, знакомые с ситуацией на рынке, отмечают, что сделка находится на завершающей стадии и в течение месяца будет оформлена документально.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание бывшего общежития фабрики «Большевичка» продали за 105,5 млн рублей. Владельцем стала ГК «Реновация».

Татьяна Титаева