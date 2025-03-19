Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сборная России со счетом 5:0 одержала победу над командой Гренады

Футболисты сборной России одержали победу над командой Гренады в товарищеском матче, который проходил на стадионе имени Льва Яшина в Москве. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В составе российской сборной отличились Данил Пруцев (16-я минута), Арсен Адамов (42-я минута), Артем Дзюба (43-я), Даниил Фомин (53-я) и Зелимхан Бакаев (60-я).

Для господина Дзюбы гол стал 31-м в матчах за национальную сборную, что принесло футболисту звание лучшего бомбардира в истории сборной России. Таким образом он побил рекорд Александра Кержакова (30 голов).

Дарья Астанина

Новости компаний Все