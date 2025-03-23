Глава СК взял на контроль дело экс-начальника УСБ об организации незаконной миграции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о совершении преступлений бывшими сотрудниками полиции в Петербурге. Речь идет о преступной группе организаторов незаконной миграции, которых также подозревают в коррупционных преступлениях, сообщили 23 марта в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Одним из фигурантов дела является экс-начальник Управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Васильев. Его подозревают в организации незаконного пребывания мигрантов на территории РФ, а также в получении взятки. В настоящий момент Васильев скрывается от правоохранителей и объявлен в розыск.

И.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову поручено представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Дело находится на личном контроле главы СК, отметили в информационном центре ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании в Петербурге двоих молодых людей по подозрению в фиктивной постановке на учет нелегальных мигрантов.

Андрей Цедрик