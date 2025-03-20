Петербургский поэт и драматург Вадим Жук ушел из жизни на 79-м году жизни

В Суздале в возрасте 78 лет скончался поэт и драматург Вадим Жук. Печальную новость о смерти известного уроженца Ленинграда сообщила в своем Telegram-канале журналистка Лариса Малюкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лариса Малюкова / Telegram-канал Фото: Лариса Малюкова / Telegram-канал

По словам госпожи Малюковой, Вадим Жук умер во время фестиваля анимации «Суздальфест». Он должен был вести церемонию, однако его в последний момент заменили, как отмечает журналистка, «по указанию сверху».

«Он сидел в зрительном зале. Сказал: "Не представляешь, как мне больно смотреть на это веселье"»,— поделилась Лариса Малюкова, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Вадим Жук родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа. Работал в театральных коллективах в Сибири, снимался в фильмах Александра Сокурова, Игоря Масленникова, Владимира Хотиненко. Был художественным руководителем театра-студии «Четвертая стена», спектакли которого показывали по Центральному ТВ. Одно время вместе с Михаилом Жванецким вел телепередачу «Простые вещи», а в соавторстве с Сергеем Плотовым писал сатирические куплеты. Помимо этого, являлся автором либретто мюзиклов, оперетт, театральных вечеров, а также сценариев к мультфильмам.

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Андрей Цедрик