Власти Петербурга возьмут кредит на 2,2 млрд рублей для «коричневой» ветки метро

Федеральная правительственная комиссия одобрила предоставление администрации Санкт-Петербурга казначейского инфраструктурного кредита на строительство метро. Речь идет о сумме в размере 2,248 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет финансов Петербурга, кредит будет выдан на участок Красносельско-Калининской линии «Казаковская» — «Путиловская». Заемные средства нужны для того, чтобы рассчитаться с более ранними обязательствами, пояснили в комитете Смольного.

Отметим, что власти Петербурга уже получали инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых на строительство метро. В частности, 6,3 млрд рублей было выдано на уже упомянутый выше участок «коричневой» ветки, который предполагается ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что конкурс «Метростроя Северной столицы» на благоустройство вестибюлей станций «Казаковская» и «Путиловская» выиграла петербургская компания «Возрождение», которая должна выполнить эти работы до 31 мая за 237 млн рублей.

Андрей Цедрик