Диссидента и иноагента Скобова приговорили к 16 годам за оправдание терроризма

Публициста и советского диссидента Александра Скобова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) приговорили к 16 годам лишения свободы. 67-летнего писателя признали виновным в оправдании терроризма и участии в «Форуме свободной России», признанном в РФ нежелательной организацией. Сам он не надеется выйти на свободу и заявляет, что спровоцировал свою посадку как политический жест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Александр Скобов (признан иноагентом) находится в СИЗО с апреля 2024 года по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) за серию постов в Telegram-канале, на который подписано около 900 человек. В них он комментировал атаку на Крымский мост, теракт на Университетской набережной, осуществленный экстремисткой Дарьей Треповой, действия запрещенных легионов и добровольческих формирований, выступающих на стороне ВСУ. Там же он требовал прекратить СВО, критиковал действия ВС РФ и лично президента России Владимира Путина.

В сентябре 2024 года ему также предъявили обвинение по статье об участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Речь идет о признанном нежелательным «Форуме свободной России» (конференция российской оппозиции в Литве, основанная шахматистом и иноагентом Гарри Каспаровым). О его участии в организации говорят репосты резолюций и слова поддержки в Telegram-канале Скобова (признан иноагентом), считает обвинение. Впрочем, он и сам на одном из заседаний заявил, что разрабатывал программу движения.

Дело рассматривал 1-й Западный окружной военный суд в Петербурге. 18 марта Александру Скобову (признан иноагентом) запросили 18 лет лишения свободы. В последнем слове он заявил, что одобряет идею вооруженной борьбы с действующей властью, но при этом осуждает теракты, в том числе в «Крокус Сити Холле». Суд приговорил диссидента к 16 годам лишения свободы. Из них первые три года он проведет в тюрьме, остальное время — в колонии строгого режима.

Проведенное в СИЗО время ему зачтут день за день. Также публицисту запретили администрировать сайты и каналы на четыре года и обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Сам он публично заявлял, что осознанно пошел на срок в качестве политической борьбы. Его друг, диссидент и бывший депутат Госдумы Юлий Рыбаков также отмечал, что публицист не взял в СИЗО лекарства, несмотря на тяжелые болезни, в знак протеста.

Подробнее о том, как судили иноагента Александра Скобова — в материале «Ъ-СПб» «Советский диссидент вновь пришел к прениям».

Полина Пучкова