Скончался бывший председатель комитета по развитию туризма Петербурга Корнеев

Бывший глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев скончался в возрасте 55 лет. Накануне он отметил свой день рождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Скорбной новостью поделился председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своем Telegram-канале. По словам спикера парламента, экс-глава комитета играл ключевую роль в раскрытии туристического потенциала Северной столицы и других городов Северо-Запада.

«Компетентный, открытый, искренне любящий наш город. Благодаря его многолетним усилиям и профессионализму Северная столица заняла лидирующие позиции по турпотоку и продолжает держать марку»,— так оценил заслуги Корнеева господин Бельский.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что из жизни ушел глава администрации Приморского района Алексей Никоноров.

Татьяна Титаева