Почти 1000 электровелосипедистов привлекли к ответственности в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга провела рейд по выявлению нарушений среди электровелосипедистов. К административной ответственности за пять дней привлекли почти 1000 водителей, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проверке подверглись 1,5 тыс. водителей. В порядка 66% случаев электровелосипедисты нарушили правила дорожного движения. Большая их часть оказалась курьерами служб доставки. При этом один из нарушителей стал фигурантом уголовного дела, поскольку попытался дать взятку инспектору ДПС.

За время проверки правоохранители зарегистрировали девять аварий с участием электровелосипедистов, в которых травмы различной степени тяжести получили три человека. К тому же некоторые курьеры находятся в России с нарушением миграционного законодательства, что вызывает у полиции вопросы о приеме сотрудников на работу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили прописать в Правилах дорожного движения определение «электровелосипед» и запретить пользователям этого транспортного средства передвигаться на тротуарах.

Татьяна Титаева