Из жизни ушел глава администрации Приморского района Алексей Никоноров

На 52-м году жизни скончался глава администрации Приморского района Алексей Никоноров. Свои соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

По словам градоначальника, смерть наступила после тяжелой болезни. Господин Беглов отметил, что Никоноров был талантливым руководителем и организатором, деятельным хозяйственником, к тому же внес большой вклад в развитие района.

«Под руководством Алексея Владимировича в районе уделялось большое внимание благоустройству, созданию общественных пространств, развитию транспортной инфраструктуры. Его заслуги были отмечены высокими наградами»,— подчеркнул губернатор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент России Владимир Путин наградил главу Приморского района Алексея Никонорова орденом Дружбы.

Татьяна Титаева