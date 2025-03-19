Экс-форвард «Зенита» Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российской сборной

Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории отечественной сборной. Рекордный гол футболист забил в рамках товарищеского матча Россия — Гренада, который сегодня, 19 марта, проходит в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной России Артем Дзюба перед началом матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Игрок сборной России Артем Дзюба перед началом матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В ходе игры господину Дзюбе удалось забить 31-й мяч — таким образом он обошел Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду. Отметим, что перед началом матча господин Кержаков в беседе с журналистами выразил уверенность в том, что Артем Дзюба сможет побить его рекорд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что певица Мария Янковская в преддверии товарищеского матча с Гренадой научила футболистов сборной России танцевать под хит «Сигма бой».

Дарья Астанина