В Петербурге подготовили предложения Минтрансу по электровелосипедам

На сайте Законодательного собрания Санкт-Петербурга появился проект постановления об обращении к министру транспорта РФ Роману Старовойту с предложением ограничить движение электровелосипедов на тротуарах.

Депутаты предлагают ввести в ПДД его понятие. Также они считают необходимым уточнить, что по тротуару или пешеходной дорожке могут передвигаться граждане старше 14 лет на велосипедах, приводимых в движение исключительно мускульной силой. К тому же скорость движения не должна превышать десять километров в час.

«Движение велосипедистов, передвигающихся на электровелосипедах по тротуару, допускается только в случае, если он сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом»,— содержится в тексте.

В документе указано, что за девять месяцев 2024 года в России зарегистрировали 920 аварий с участием таких транспортных средств. В результате ДТП погибли 25 человек и пострадали 926. Свыше 400 раненых и пять жертв дорожных инцидентов были сотрудниками служб доставки, передвигавшимися на электровелосипедах.

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры городского парламента считает, что принятие изменений положительно отразится на статистике по авариям. Ожидают, что в России тем самым будет обеспечен общественный порядок, безопасность жизни и здоровья граждан.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что почти 1000 электровелосипедистов привлекли к ответственности в Петербурге.

Татьяна Титаева