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Коммерсантъ FM
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Власти Израиля одобрили создание управления по добровольной эмиграции из Газы

Правительство Израиля одобрило создание нового управления для организации добровольной эмиграции жителей сектора Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман в Telegram.

О планах по созданию такого управления в середине февраля заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Тогда он сообщил, что в состав нового ведомства войдут представители других министерств и органов системы безопасности. Программа позволяет любому жителю Газы, желающему покинуть анклав, получить пакет услуг, в том числе специальные условия выезда по морю, воздуху и суше.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Штатам сектор Газа, а его жители будут переселены в «безопасные и красивые общины» — в Египет и Иорданию. Его план раскритиковали многие страны и организации. 4 марта участники саммита Лиги арабских государств поддержали проект восстановления Газы, не предусматривающий переселения жителей анклава

18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев приостановки боев в рамках сделки с «Хамасом». 20 марта ЦАХАЛ также объявил о новой наземной операции в анклаве. 21 марта израильские СМИ сообщили о распоряжении министра обороны Израиля захватить дополнительные районы в Газе в том случае, если палестинское движение «Хамас» не освободит удерживаемых им израильских заложников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».

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