Трамп: Израиль передаст США сектор Газа после окончания боевых действий

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль передаст Соединенным Штатам сектор Газа, а палестинцев из региона переселят в «безопасные и красивые общины». Это, по словам господина Трампа, произойдет после окончания боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«США в сотрудничестве с прекрасными девелоперскими командами со всего мира медленно и осторожно начнут строить то, что станет одним из самых лучших и впечатляющих проектов такого рода на Земле. Американские солдаты для этого не понадобятся! Установится стабильность в регионе»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social.

Так господин Трамп развил свои мысли об экономическом развитии региона. Вчера после переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США заявил, что Вашингтон установит контроль над сектором Газа для разминирования территории и последующего восстановления региона. Господин Трамп пообещал, что Газа может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но прежде нужно переселить около 2 млн жителей Газы в другие страны для начала восстановительных работ.

Эти идеи встретили резкую критику со стороны большинства стран мира. Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что такие действия нарушат международное право. Советник главы Палестины Махмуд аль-Хабаш назвал заявления президента актом колониального мышления. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар же призвал прислушаться к Дональду Трампу.

Подробности — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».