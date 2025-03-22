Главные новости к утру 22 марта

В Ростовской области в результате атаки беспилотников произошел взрыв в многоквартирном доме. Госпитализированы два человека. Обломки еще одного БПЛА упали в центре ростовского города Сальск. В двух районах Воронежской области уничтожили более 10 беспилотников.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что соглашение между Москвой и Киевом о прекращении огня в Черном море может вступить в силу в течение недели. Он также предположил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшие месяцы.

Власти Франции предлагают ЕС рассмотреть возможность использования «самого мощного» торгового инструмента в ответ на пошлины США, узнало Bloomberg. В числе мер Париж хочет рассмотреть ограничение торговли, прямых инвестиций и доступа к госзакупкам.