Минюст объявил певицу Наоко иноагентом

За месяц Диану Логинову и Александра Орлова (иноагенты) трижды арестовывали по разным протоколам, в том числе по административной статье об организации массового пребывания граждан, повлекшей нарушение общественного порядка. Кроме того, Наоко (иноагент) оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. В ноябре 2025 года музыканты покинули Россию.