Минюст объявил певицу Наоко иноагентом
Минюст России внес в список иностранных агентов вокалистку группы «Стоптайм» Наоко (Диана Логинова) и гитариста Александра Орлова, а также движение «Малиновый Клин — Независимая Кубань». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным Минюста, все внесенные в реестр лица распространяли материалы иностранных агентов. Диана Логинова и «Малиновый Клин — Независимая Кубань» (иноагенты) распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и выступали против военной операции на Украине. Александр Орлов (иноагент) распространял «материалы антироссийской направленности», указано в сообщении.
15 октября 2025 года Диану Логинову (иноагент) задержали в Санкт-Петербурге вскоре после выступления в центре города. Она с группой «Стоптайм» исполняла песню рэпера Noize MC (объявлен в России иноагентом).
За месяц Диану Логинову и Александра Орлова (иноагенты) трижды арестовывали по разным протоколам, в том числе по административной статье об организации массового пребывания граждан, повлекшей нарушение общественного порядка. Кроме того, Наоко (иноагент) оштрафовали на 30 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. В ноябре 2025 года музыканты покинули Россию.