Более 10 беспилотников сбиты над Воронежской областью

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили «еще более 10» беспилотников над регионом. Ранее он писал, что над двумя районами области сбиты «несколько» БПЛА.

«На территории региона продолжается отражение атаки БПЛА … По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал Александр Гусев в Telegram-канале. Точное число сбитых беспилотников он не назвал..

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область. В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв. Госпитализированы два человека.