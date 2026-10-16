У «Лэтуаля» сменился генеральный директор

Кадровые перестановки связаны с развитием сети «Лэтуаль» и усилением управленческой команды, пояснили «Ъ» в «Алькор и Ко». Виктор Шапкин, добавили они, много лет работает в компании, хорошо знает бизнес и все ключевые процессы изнутри. Речи о смене управленческого курса сейчас не идет, говорят там.