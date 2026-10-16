У «Лэтуаля» сменился генеральный директор
В ООО «Алькор и Ко», управляющем парфюмерно-косметической сетью «Лэтуаль», сменился гендиректор. На эту должность назначен Виктор Шапкин, ранее работавший в компании в качестве финансового директора, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее гендиректором «Алькор и Ко» был Дмитрий Сосунов. Он руководил компанией с 2024 года.
Кадровые перестановки связаны с развитием сети «Лэтуаль» и усилением управленческой команды, пояснили «Ъ» в «Алькор и Ко». Виктор Шапкин, добавили они, много лет работает в компании, хорошо знает бизнес и все ключевые процессы изнутри. Речи о смене управленческого курса сейчас не идет, говорят там.
ООО «Алькор и Ко» принадлежит кипрской Letu Holdings Limited. Конечным бенефициаром группы считается Татьяна Володина, сама возглавлявшая компанию с 2011 по 2024 год. Forbes оценивал ее состояние в $950 млн.
Смена руководителя «Лэтуаль» происходит на фоне оптимизации розничной сети и просадки финансовых показателей. В 2025 году выручка «Алькор и Ко» сократилась на 6% год к году, до 83,9 млрд руб., а чистый убыток составил 1 млрд руб. против чистой прибыли в 1,9 млрд руб. годом ранее. В рамках программы оптимизации «Лэтуаль» в 2025 году закрыла около 100 магазинов и планирует сократить еще 150 точек (всего у сети сейчас около 1 тыс. объектов в РФ), писали «Известия». «Подружка», принадлежащая «Алькор и Ко» через ООО «Табер Трейд», тоже закрыла часть магазинов, отмечали ранее в CMWP.
Почему бренды косметики увеличивают продажи через сети — в материале «Ъ» «Маркетплейсами не пахнет».