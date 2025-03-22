Два человека пострадали из-за взрыва БПЛА в доме в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате взрыва беспилотника в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону пострадали два человека. Он уточнил, что взрыв произошел в районе 17 этажа.

Юрий Слюсарь также сообщил в Telegram-канале, что силы ПВО отразили атаку БПЛА Миллеровском и Шолоховском районах региона. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Как ранее писал врио губернатора, взрыв в Ростове-на-Дону произошел в многоквартирном доме на улице Горсоветская, 49. На месте работают оперативные службы.