Bloomberg: Париж хочет применить против США самый мощный торговый инструмент ЕС

Власти Франции хотят, чтобы Евросоюз впервые рассмотрел возможность использования «самого мощного» торгового инструмента против США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, его задействуют в случае, если Вашингтон введет новые пошлины на европейские товары.

Как передает Bloomberg, Франция и еще несколько стран ЕС настаивают на рассмотрении «антипринудительного инструмента». Один из источников пояснил, что он должен стать ответом для стран, которые занимаются принуждением за счет торговых и экономических отношений.

В числе возможных ответных ограничений власти Франции предлагают рассмотреть ограничение торговли, предоставления услуг и некоторых прав интеллектуальной собственности. Кроме того, ЕС может изучить ограничение прямых инвестиций и доступа к госзакупкам.

12 марта начали действовать американские пошлины в размере 25% на сталь и алюминий из Евросоюза. ЕС ответил введением тарифов на €26 млрд. Президент США Дональд Трамп грозил, что Вашингтон также может ввести пошлины в размере 200% на вино и шампанское.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа вступает в торговую войну».