Обломки беспилотника упали в центре города Сальск в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области сообщил, что в городе Сальск обломки беспилотника упали на проезжую часть в центре города. В близлежащих домах выбиты окна.

«В результате отражения воздушной атаки в Сальске обломки БПЛА самолетного типа упали на проезжую часть дороги на ул. Ворошилова, 6»,— написал Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Пострадавших нет.

Ранее врио губернатора сообщал, что в результате атаки беспилотника произошел взрыв в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону. Два человека госпитализированы с резаными ранами.