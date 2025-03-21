В монастырь со своей экспертизой

Территория возле Благовещенского монастыря на Сочинской улице в Уфе, имеющего статус объекта культурного наследия, может быть застроена, говорится в заключении эксперта. Перед началом строительных работ необходимо «провести спасательные археологические полевые работы», чтобы найти и изъять исторические артефакты, говорится в документе. Его автор – историк Надежда Лебедева из Самары. Ранее она утверждала, что строительство возле ОКН невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самарский историк Надежда Лебедева, ранее сделавшая выводы о невозможности застройки участка за объектом культурного наследия Благовещенским монастырем на Сочинской улице в Уфе (в здании располагаются офисы и магазины), пришла к обратному мнению. В акте экспертизы за ее подписью, подготовленном по проекту сохранения памятника археологии, говорится, что при условии раскопок и извлечения артефактов возведение жилого комплекса на территории возможно. Документ опубликован для общественного обсуждения до 7 апреля.

Экспертиза проводилась в связи с планами ООО «Новый город девелопмент» построить на смежных с территорией бывшего монастыря участках площадью 9,4 тыс. кв. м жилой комплекс. Совладелец застройщика Александр Потапчук ранее отказался подтвердить или опровергнуть планы по строительству ЖК, пояснив, что сначала компания проведет археологические раскопки, а затем будет решено, как использовать участок.

Как следует из акта экспертизы, общая площадь территории выявленного памятника археологии, попадающая в зону планируемого строительства, составляет около 2,4 тыс. кв. м. Она «будет неминуемо разрушена в ходе строительных работ», считает эксперт. Она рекомендует для сохранения артефактов провести спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов на территории 936 кв. м. Застройщик, указано в документе, согласен выполнить соответствующие работы в течение 137 дней: со 2 мая по 14 октября.

В январе был опубликован акт историко-культурной экспертизы за подписью Надежды Лебедевой с другим содержанием.

Тогда она указала, что территория бывшего монастыря является объектом археологического наследия и возведение жилого комплекса на участке невозможно: разведка выявила на участке 11 погребений различной сохранности, подтвердив археологическую ценность объекта.

На этой неделе Башкультнаследие опубликовало для общественного обсуждения акт экспертизы, проведенной архитектором Ириной Крымовой по заказу АНО «Проектный центр Башкирского республиканского отделения ВООПИК». Эксперт предложила включить Благовещенский монастырь в реестр ОКН в составе ансамбля из монастырского здания (жилого корпуса), монастырской школы и фундамента Благовещенского собора.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале Башкульнаследие утвердило границы и режим использования территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия XVIII–начала XX века Успенского мужского и Благовещенского женского монастырей на Сочинской улице в Уфе. Границы территории объекта культурного наследия определены в приложении к приказу, которое на официальном портале не опубликовано. При этом В том же месяце премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил постановление об изменении охранной зоны монастыря, которым ее площадь, первоначально превышавшая 2,1 га, была уменьшена в 53,4 раза — до 404,6 кв. м.

Член Совета по правам человека при главе Башкирии и председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Эльза Маулимшина констатировала «движение по устранению запрета на стройку». «Если акт будет принят, не оспорен, вступит в силу, и его требования будут соблюдены, стройка может начаться не ранее чем через пять месяцев»,— спрогнозировала она.

Наталья Балыкова