На застройке ставят крест

Строительство жилого комплекса на участке за зданием Благовещенского монастыря на Сочинской улице в Уфе может стать невозможным. Реализовать планы девелоперу мешает отрицательный акт историко-культурной экспертизы, запрещающий хозяйственное освоение территории. За участком признана археологическая ценность. Если Башкультнаследие примет акт экспертизы, землю необходимо будет поставить на государственную охрану. Эксперты отмечают, что вопрос о строительстве пока не решен, однако уверены, что на территории не должен появиться «человейник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Историки против застройки земельного участка на Сочинской улице

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Историки против застройки земельного участка на Сочинской улице

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Самарский историк Надежда Лебедева выдала отрицательное заключение на проект хозяйственного освоения земельных участков площадью 0,5 га, отводимых под строительство жилого комплекса за зданием Благовещенского монастыря в Уфе. В документе, опубликованном для общественного обсуждения, сообщается, что территория является объектом археологического наследия. Возведение жилого комплекса на участке невозможно.

В акте историко-культурной экспертизы также говорится о необходимости разработать и включить в проектную документацию раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.

Благовещенский монастырь построен в 1838 году. Объект фактически состоит из зданий Иверской и Александро-Невской церквей, соединенных переходом. В мае 1992 года монастырь, а также двухэтажный жилой Приютский корпус, баня, Монастырская школа и часть монастырской стены были поставлены на госохрану. В сентябре 2014 года в перечень выявленных недвижимых ОКН включили монастырское кладбище с могилами выдающихся горожан и культурный слой Успенской слободы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», принадлежавший Уфимской епархии участок в 2015–2016 годах был продан ООО «Новый город девелопмент». В июле 2024 года на сайте Башкультнаследия был опубликован проект постановления правительства республики, предусматривавшего уменьшение охранной зоны монастыря и изменение вида использования земель на зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

В сентябре прошлого года директор проектного центра регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Эльза Маулимшина сообщила о начавшихся земляных работах на территории монастыря. По ее словам, при этом был поврежден фундамент Игуменского корпуса и уничтожен культурный слой кладбища. Управлением СКР по региону было возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В управлении по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии подтвердили, что земельные работы застройщик начал без историко-культурной экспертизы, включающей археологическое обследование участка.

Как следует из акта историко-культурной экспертизы, в октябре прошлого года на участке проводилась археологическая разведка, во время которой было заложено восемь зачисток обнажений почвенного слоя и один шурф, выявлено 11 погребений различной сохранности. Обследование подтвердило археологическую ценность объекта.

Директор «Нового города девелопмент» Александр Потапчук сообщил «Ъ-Уфа», что компания действует в рамках закона и делает «все, что положено». Планы по использованию участка он не прокомментировал.

«Я не считаю нужным выносить это в публичную плоскость. Идет работа. Нам сказали: нужно провести работу. И мы все делаем так, как положено»,— сказал он.

По его словам, ранее компанию привлекли к административному штрафу за неуведомление Башкультнаследия о начале работ. Судьба участка, добавил он, определится после раскопок, которые девелопер готов профинансировать, так как «может себе это позволить».

Как сообщила вчера «Ъ-Уфа» Эльза Маулимшина, отрицательный акт историко-культурной экспертизы пока не означает полного запрета на строительство.

«До 6 февраля заинтересованные стороны должны будут направить отзывы к документу. ВООПиК, разумеется, направит положительный отзыв, попросив Башкультнаследие утвердить акт. Полагаю, что положительные отзывы направят еще 20–30 человек. Если акт будет утвержден, то участок будут обязаны включить в перечень объектов культурного наследия федерального значения»,— отмечает она.

Историк, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, доцент Института экономики и сервиса УГНТУ Александр Лебедев считает, что застраивать участок нельзя по нескольким причинам: это территория одного из древнейших монастырей Уфы, на ней обнаружены захоронения, выявлен памятник археологии.

«Если следовать букве закона, то застройки там быть не должно. Если мы отмечаем 400-, 450-летний юбилей Уфы, кто-то доживет до 500-летия, то памятники должны сохраняться. И большинство исторических городов стараются их восстанавливать — не обязательно как религиозные учреждения,— делать привлекательными для туристов. Но никак не застраивать человейниками, которых в Уфе и так уже более чем достаточно. Любая многоэтажка приводит к увеличению транспортной нагрузки, пробкам, ухудшению жизни людей, тем более это склон»,— прокомментировал собеседник.

Наталья Балыкова