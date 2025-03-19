Благовещенский монастырь в Уфе предложили включить в реестр ОКН в ансамбле

Благовещенский монастырь на Сочинской улице в Уфе предложили включить в реестр памятников истории и культуры регионального значения в составе ансамбля. Соответствующие выводы сделаны архитектором Ириной Крымовой, которая по заказу АНО «Проектный центр Башкирского республиканского отделения ВООПИК» провела историко-культурную экспертиз у объекта. Акт исследования опубликован на сайте Башкультнаследия.

В состав Благовещенского монастыря предложено включить собственно монастырское здание (жилой корпус), монастырскую школу, фундамент Благовещенского собора. Режим использования территории памятника культуры в частности предусматривает запрет на строительство капитальных объектов, искажение характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки и природного ландшафта. Разрешены изыскательские, проектные, земляные археологические полевые и иные работы, не ухудшающие состояние объекта.

Расположенный на улице Сочинской Благовещенский женский монастырь воссоздан на месте первого монастыря Южного Урала и первого монастыря Уфы – Успенского мужского (XVI–XVIII века). Монахи пришли в Уфу из Саввино-Сторожевского монастыря, что в Звенигороде, и принесли с собой монашескую традицию, восходящую к святому Сергию Радонежскому. В 2014 году в перечень выявленных объектов культурного наследия были включены кладбище Благовещенского монастыря и культурный слой Успенской слободы.

В настоящее время на территории монастыря сохранилось три здания: кирпичное сдвоенное здание Иверской и Александро-Невской церквей, кирпично-деревянный двухэтажный жилой приютский корпус, кирпичная монастырская школа и историческая монастырская стена. Кроме того, несколько объектов культурного наследия находятся под землей: фундамент пятиглавого Благовещенского соборного храма, цокольный этаж сестринского корпуса и монастырское кладбище.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале Башкульнаследие утвердило границы и режим использования территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия XVIII– начала XX века Успенского мужского и Благовещенского женского монастырей на Сочинской улице в Уфе. Границы территории объекта культурного наследия определены в приложении к приказу, которое на официальном портале не опубликовано. При этом 7 февраля премьер Башкирии Андрей Назаров утвердил постановление об изменении охранной зоны монастыря, которым ее площадь, первоначально превышавшая 2,1 га, была уменьшена в 53,4 раза. Зона охраны была сокращена до 404,6 кв. м. На значительной части окружающей монастырь территории стало разрешено строить новые объекты высотой до 9 м.

Наталья Балыкова