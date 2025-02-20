Башкульнаследие утвердило границы территории монастыря на Сочинской в Уфе

Башкульнаследие утвердило границы и режим использования территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия XVIII– начала XX века Успенского мужского и Благовещенского женского монастырей на Сочинской улице в Уфе. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Под защитой государства находится комплекс монастырский зданий и грунтовый могильник. Границы территории объекта культурного наследия определены в приложении к приказу, которое на официальном портале не опубликовано.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 7 февраля премьер Башкирии Андрей Назаров утвердил постановление об изменении охранной зоны монастыря. В результате ее площадь, первоначально превышавшая 2,1 га, уменьшилась в 53,4 раза. Зона охраны была сокращена до 404,6 кв. м. На значительной части окружающей монастырь территории теперь можно строить новые объекты. На 2,7 тыс. кв. м разрешено размещение зданий высотой до 5 м от земли, на 1,2 тыс. кв. м — высотой до 9 м.

Наталья Балыкова