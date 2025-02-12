Памятник вывели из зоны комфорта

Правительство Башкирии уменьшило зону охраны памятника архитектуры Благовещенского монастыря в Уфе в 53,4 раза. Ранее она составляла около 2,2 га, теперь сократилась до 404,6 кв. м. Значительную часть территории, которая прежде попадала в охранную зону, теперь можно застраивать с соблюдением некоторых ограничений. В том числе два участка компании «Новый город девелопмент». В 2018–2019 годах девелопер судился с Главархитектурой Уфы за право возвести многоэтажный жилой дом, но потерпел неудачу. В январе историко-культурная экспертиза установила, что строить жилой комплекс на территории вокруг монастыря нельзя. Архзащитники опасаются, что многоэтажка во дворе монастыря все-таки появится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Перспектива строительства многоквартирного дома на участке за зданием бывшего Благовещенского монастыря на Сочинской улице в Уфе становится реалистичнее. Правительство Башкирии изменило охранную зону объекта культурного наследия, уменьшив ее в 53,4 раза. Соответствующее постановление, подписанное 7 февраля премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым, опубликовано накануне.

Монастырь был закрыт в 1918 году, сейчас в здании, принадлежащим РПЦ, располагаются офисы и магазины.

Охранная зона монастыря была утверждена постановлением правительства республики в октябре 2020 года и первоначально превышала 2,1 га. Тем же документом определялись зоны охраны еще девяти объектов культурного наследия регионального значения.

Новым постановлением охранная зона уменьшена до 404,6 кв. м. На остальной территории вводится режим регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Перед монастырем 2,8 тыс. кв. м занимает проезжая часть и тротуар, на нем разрешено строительство объектов транспортной инфраструктуры. На 2,7 тыс. кв. м, ранее входивших в охранную зону, разрешено строительство зданий высотой до 5 м от земли и с отделкой в ограниченной цветовой гамме. На 1,2 тыс. кв. м можно возводить новые объекты высотой до 9 м от уровня земли.

Новым постановлением также исключено упоминание монастыря из документа 2020 года.

Причины уменьшения охранной зоны официально не оглашались.

Как сообщал «Ъ-Уфа», два участка у монастыря общей площадью 9,4 тыс. кв. м с разрешенным видом использования под многоквартирную жилую застройку принадлежат ООО «Новый город девелопмент». Застройщик в 2018–2019 году оспаривал отказ Главархитектуры Уфы выдать ему градостроительный план земельного участка с определением места допустимого размещения жилого комплекса. Арбитражный суд Башкирии требования истца удовлетворил, но суды двух вышестоящих инстанций пришли к иному мнению.

В январе совладелец «Нового города» Александр Потапчук сообщал «Ъ-Уфа», что компания действует в рамках закона и делает на участке «все, что положено». Планы по использованию территории для строительства многоквартирного дома он не подтвердил и не опроверг, пояснив, что сначала планирует провести археологические раскопки, после чего компания решит, как использовать участок.

В конце января для общественного обсуждения было представлено заключение аккредитованного Минкультом России государственного эксперта по проведению историко-культурной экспертизы Надежды Лебедевой (Самара). Госпожа Лебедева указала, что территория бывшего монастыря является объектом археологического наследия и возведение жилого комплекса на участке невозможно. В документе указано на необходимость разработать и включить в проектную документацию раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия. В акте историко-культурной экспертизы также отмечалось, что разведка выявила на участке 11 погребений различной сохранности, подтвердив археологическую ценность объекта.

Общественная экспертиза по акту историко-культурной экспертизы завершилась 6 февраля, ее результаты Башкультнаследием не опубликованы. Начальник управления Салават Кулбахтин на вопрос о том, планируется ли принять или отклонить заключение эксперта, вчера не ответил.

Заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов сообщил «Ъ-Уфа», что корректировка зоны охраны прошла государственную историко-культурную экспертизу.

«Основная ее цель — приведение градостроительного регламента в соответствии с существующей ситуацией»,— прокомментировал он, уточнив, что под «текущей ситуацией» имеет в виду «наличие корпусов монастыря, расположенных в охранной зоне». Он пояснил, что ранее был утвержден регламент о запрете реконструкции исторических зданий, между тем их «необходимо эксплуатировать».

Директор проектного центра регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина встревожена внесенными в охранную зону монастыря изменениями.

«Их утверждение в таком виде позволит застройщику беспрепятственно вести застройку всего в паре метров от фундамента пятиглавого Благовещенского собора и двух сохранившихся зданий Иверской и Александро-Невской церквей. Несмотря на то, что проектом в непосредственной близости от стен церквей высота нового строительства ограничена пятью метрами, это позволяет застройщику реализовать его планы по строительству подземного гаража. По сути, вместо возможной реставрации монастырского комплекса с превращением его в историко-культурный центр аналогично Свияжскому вся его территория станет придомовой территорией очередного жилого комплекса»,— опасается она.

Наталья Балыкова, Идэль Гумеров