При взрыве на горящей кубанской нефтебазе пострадали два человека

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв. В результате пострадали двое пожарных. Площадь возгорания выросла до 10 тыс. кв. м, сообщил региональный оперштаб.

По его данным, из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Были повреждены три единицы техники. Пострадавших госпитализировали с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.

Огонь распространился еще на один резервуар. Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты вокруг резервуаров и за их границами. В тушении пожара задействовано 456 человек и 181 единица техники.

Нефтебаза находится в Кавказском районе Краснодарского края. Она обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. Пожар на ней произошел в ночь на 19 марта в результате атаки украинских БПЛА. Вчера, 20 марта, площадь возгорания снизилась с 4,2 тыс. до 3,7 тыс. кв. м.

Атака на нефтебазу произошла спустя несколько часов после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров господин Путин поддержал идею США о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. Кремль расценивает атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.

Подробности беседы — в материале «Ъ» «Договорились».