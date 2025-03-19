Дмитрий Песков: атака на энергообъекты на Кубани — саботаж договоренностей

В Кремле расценивают атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС. Речь идет о ночной атаке БПЛА на нефтебазу в Кавказском районе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам пресс-секретаря главы государства, Владимир Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на провокации Киева. Также господин Песков в ходе пресс-конференции сообщил, что президенты РФ и США не обсуждали тему размещения миротворческого контингента на Украине. В ближайшие двое суток, по словам пресс-секретаря президента, Россия и США согласуют точные даты следующих контактов и состав переговорщиков.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что атакой на нефтебазу на Кубани Киев пытался сорвать мирные инициативы США. В военном ведомстве также сообщили, что в момент получения приказа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных БПЛА, нацеленных на объекты ВПК в Николаевской области. Их сбили сами российские военные.

Вячеслав Рыжков