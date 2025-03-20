Площадь возгорания на Краснодарской нефтебазе уменьшилась до 3,7 тысяч кв. м

Экстренным службам удалось уменьшить площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае с 4,2 тыс. до 3,7 тыс. кв. м, сообщает краевой оперативный штаб.

В течение минувшей ночи на месте чрезвычайного происшествия увеличивалась группировка пожарных, в настоящее время к работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники. Пожарные продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты вокруг резервуара.

Возгорание на нефтебазе, которая обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума, произошло в ночь на 19 марта. Объект был атакован тремя беспилотниками самолетного типа, запущенными с территории Украины.

Анна Перова, Краснодар