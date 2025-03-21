Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 22–23 марта
20 марта в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драма «Папа умер в субботу», получившая приз как лучший дебют на фестивале «Маяк» и мелодрама «Шоугерл» с Памелой Андерсон в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Шоугерл
- Режиссер: Джиа Коппола
- В ролях: Памела Андерсон, Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Джейми Ли Кертис, Билли Лурд
- Жанр: драма, мелодрама / США / 88 мин.
- В прокате: с 20 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Подход авторов одновременно честен и эмпатичен: их герои могут быть недалекими, самостоятельно упустившими все свои шансы, променявшими что-то очень важное на "груди, стразы и радость", как Шелли характеризует свое шоу. Но это живые люди, и они заслуживают того, в чем мир больших вещей и событий отказывает им снова и снова,— серьезного к себе отношения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Да, были груди в наше время ».
Папа умер в субботу
- Режиссер: Зака Абдрахманова
- В ролях: Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай, Елена Руфанова, Данагуль Темирсултанова
- Жанр: драма / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 20 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Несмотря на болезненность поднимаемых тем — таких как, например, домашнее насилие, разрыв поколений, усугубляющийся разрывом территориальным и культурным, и все тот же удушающий строй жизни, не меняющийся уже сотни лет и не желающий отпускать тех, кто в него не вписывается,— сама постановщица говорит о том, что хотела снять светлое кино, и это у нее получилось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сочувствие юмора».
Жар-птица
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Александра Киселева, Илларион Маров, Мария Мацель, Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Хаски (Дмитрий Кузнецов)
- Жанр: драма / Россия, Индия / 90 мин.
- В прокате: с 20 марта
Актриса Александра Киселева: «Многое в творчестве и работе этого режиссера кажется почти магическим, но за этим стоит серьезный труд. Просто когда ты круто делаешь свою работу, к тебе притягиваются такие же крутые люди. Они тебя замечают, и у вас происходит сотворчество».
Впечатления о работе с режиссером картины Романом Михайловым — в интервью «Ъ-Weekend».
Особо опасный пассажир
- Режиссер: Мэл Гибсон
- В ролях: Мишель Докери, Марк Уолберг, Тофер Грейс, Леа Ремини, Мааз Али, Пол Бен-Виктор
- Жанр: триллер / США / 91 мин.
- Слоган: «Ожидается турбулентность»
- В прокате: с 20 марта
Кинопрокатчик Global Film: «Турбулентность в самолете резко возрастает, когда маршал авиации, перевозящий на суд через пустыню Аляски важного свидетеля — опасного преступника, понимает, что пилот — совсем не тот, за кого себя выдает».
Босс
- Режиссеры: Фабио Грассадония, Антонио Пьяцца
- В ролях: Тони Сервилло, Элио Джермано, Даниэла Марра, Барбора Бобулова, Фаусто Руссо Алези, Джузеппе Тантильо
- Жанр: драма, криминал / Италия, Франция / 122 мин.
- В прокате: с 20 марта
Кинопрокатчик «ПилотКино»: «Маттео Мессина Денаро родился 26 апреля 1962 года в семье сицилийского мафиози Франческо Мессина Денаро. По разным данным, Денаро убил не менее 50 человек, в частности, принял участие в убийстве итальянских судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые активно боролись с мафией на Сицилии.
Новая драма Антонио Пьяцца и Фабио Грассадониа охватывает 30-летний период, который Денаро провел в бегах».
Опус
- Режиссер: Марк Энтони Грин
- В ролях: Айо Эдебири, Джон Малкович, Джульетт Льюис, Мюррэй Бартлетт, Мелисса Чэмберс, Тони Хейл
- Жанр: триллер, ужасы / США / 103 мин.
- Слоган: «Такое можно пережить лишь однажды»
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Имея в своем распоряжении талантливый и яркий каст, Грин даже не дает себе труда наделить персонажей хоть какими-то индивидуальными характеристиками: все они совершенно одинаковые — недалекие и эгоцентричные».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Куда кумир катится».
Крушение мира
- Режиссер: Гальдер Гастелу-Уррутия
- В ролях: Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко, Дикси Эгерикс, Сезар Домбой, Тимоти Сполл
- Жанр: фантастика, триллер / Испания, Чили, США / 116 мин.
- Слоган: «Чтобы выжить, стань свободным и спаси этот мир»
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Михаил Трофименков: «Гастелу-Уррутия воплощает то, что Иван Тургенев называл "обратным общим местом": вывернуть банальность наизнанку и победительно возгордиться оригинальностью сюжетного хода. Ну то есть сказать "воровать хорошо" вместо "воровать нехорошо"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «В припадке крушения».
Киллер в отставке
- Режиссер: Саймон Уэст
- В ролях: Кристоф Вальц, Люси Лью, Купер Хоффман, Десмонд Эдвардс, Райан Макпарланд, Энн Акин
- Жанр: боевик, комедия / Великобритания, США / 116 мин.
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «По мысли авторов, мы, видимо, должны сочувствовать двум хладнокровным убийцам только потому, что их враги еще хуже. Увы, сочувствовать тут получается только актерам, чьи таланты, вне зависимости от возраста, заслуживают лучшего применения».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Суставная деятельность».
Семь вуалей
- Режиссер: Атом Эгоян
- В ролях: Аманда Сайфред, Дуглас Смит, Ребекка Лиддьярд Винесса Антуан, Марк О’Брайен, Майа Джей Бастидас
- Жанр: драма / Канада, Финляндия, США / 107 мин.
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Юлия Шагельман: «Атом Эгоян, впервые поставивший "Саломею" на сцене Канадской оперы в Торонто в 1996 году и потом возобновлявший спектакль три раза — в 2013-м, 2022-м и 2023-м,— не слишком полагается на знакомство зрителей с этим произведением, пьесой Оскара Уайльда, или даже, если на то пошло, библейской историей, вдохновившей писателя и композитора. Объяснить аудитории, что, собственно, происходит, призвана специалистка по реквизиту Клеа (Ребекка Лиддьярд), которая изготовляет отрубленную голову Иоанна Крестителя для новой постановки "Саломеи" в некоем неназванном оперном театре».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Танец неуклюжих страстей».
Мелочи жизни
- Режиссер: Тим Милантс
- В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Айлин Уолш, Мишель Фэйрли, Клэр Данн, Хэлен Биэн
- Жанр: драма, история / Ирландия, Бельгия, США / 98 мин.
- В прокате: с 13 марта
Кинокритик Андрей Плахов: «В роли побитого жизнью, пропитанного угольной пылью работяги Мерфи столь же органичен, сколь и в образе властного, одержимого физика-ядерщика, отца атомной бомбы. Прозрачные глаза актера на немых крупных планах, его совершенная пластика, даже "игра затылком" чрезвычайно выразительны: редкий пример чистого кино, без привычной болтовни и лицедейских кривляний».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Тепло и другие мелочи».