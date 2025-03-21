Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Подход авторов одновременно честен и эмпатичен: их герои могут быть недалекими, самостоятельно упустившими все свои шансы, променявшими что-то очень важное на "груди, стразы и радость", как Шелли характеризует свое шоу. Но это живые люди, и они заслуживают того, в чем мир больших вещей и событий отказывает им снова и снова,— серьезного к себе отношения».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Да, были груди в наше время ».