Суставная деятельность

В прокат выходит криминальная комедия Саймона Уэста «Киллер в отставке» (Old Guy), главную роль в которой сыграл обладатель двух премий «Оскар» Кристоф Вальц. Актерский состав в принципе главное, если не единственное достоинство этого заурядного киноизделия, собранного из всех возможных клише киллерского жанра, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэнни (Кристоф Вальц, справа) бережно передает киллерский опыт молодому поколению в лице Уилборга (Купер Хоффман)

Фото: 23ten Дэнни (Кристоф Вальц, справа) бережно передает киллерский опыт молодому поколению в лице Уилборга (Купер Хоффман)

Фото: 23ten

Фильмы о благородных наемных убийцах, которые отправляются на свое самое последнее дело, где их, разумеется, ничего хорошего не ждет, были одной из скреп мирового кинематографа примерно всегда, и жанр этот породил такие безукоризненные образцы, как «Самурай» Жан-Пьера Мельвиля (1967) или «Наемный убийца» Джона Ву (1989). Не то чтобы картину Саймона Уэста даже при самой щедрой оценке можно было поставить с ними на одну полку, но корни ее растут оттуда.

В последние лет двадцать, по мере того как мужественные кинозвезды «старой школы» стареют, от жанра отпочковалась отдельная категория, в которой на последнее дело отправляется пожилой, но все еще крепкий мужчина, обладающий набором определенных умений, часто оказывающихся сюрпризом для его противников. Лиам Нисон, например, построил на этом целую новую карьеру, более успешную (ну или как минимум более прибыльную), чем в его эпоху серьезного актерства. Вслед за ним в поджанре «киллер-пенсионер показывает молодежи, как это делается» стали пробовать себя и другие заслуженные артисты, и вот дошла очередь до Кристофа Вальца.

В «Киллере в отставке» Вальц играет Дэнни Долински, некогда лучшего наемного убийцу некоей смутно очерченной криминальной организации со штаб-квартирой в Лондоне. Когда-то рука Дэнни не знала промаха, но теперь ему под семьдесят и у него артрит. Из-за этого он вынужден даже взять больничный на полтора месяца, чтобы оправиться после операции на суставе, а когда возвращается на работу, то узнает, что его работодатели решили омолодить свой коллектив.

Надо отдать им должное: Дэнни не выкидывают пинком на улицу (похвальное почтение к сединам со стороны, предположительно, жестоких и аморальных преступников), а предлагают ему вполне почетную миссию. Он должен стать наставником молодого, подающего очень большие надежды киллера Уилборга (Купер Хоффман), который всем хорош, но, к сожалению, имеет неудобную привычку при выполнении заданий убивать еще и невинных людей, случайно оказавшихся рядом.

Дэнни, разумеется, все равно воспринимает это поручение как плевок в лицо, и его недовольство только усиливается, когда он знакомится с Уилборгом. Ведь тот типичный зумер: носит нелепые вязаные шапочки и цветные кроксы, красит ногти, не пьет, не принимает наркотики, не отвисает после работы в ночных клубах в поисках легких связей на одну ночь (Дэнни делает все вышеперечисленное с таким энтузиазмом, что диву даешься, как он вообще дожил до своих лет с одним только артритом). Даже не ест углеводы. При этом, в отличие от старшего товарища, он натуральный психопат, которому ничего не стоит пристрелить, например, ребенка, в то время как Дэнни обладает неким старомодным кодексом чести.

Необходимость работать вместе с Дэнни Уилборг также встречает без восторга: он считает, что старый хрыч, которому уже отказывают глаза и руки, ничему его научить не может. Тем не менее они отправляются вдвоем в Белфаст, где должны устранить очередную цель. Им на хвост садится старая подруга Дэнни Аната (Люси Лью), которая подвизается в том же синдикате сутенершей, или, как она предпочитает себя называть, менеджером, под неубедительным предлогом, что, мол, «всегда мечтала побывать в Белфасте» (городе, который, пожалуй, может войти в десятку самых неромантичных туристических направлений). Правда же, скорее всего, заключается в том, что в Северной Ирландии снимать дешевле, а присутствие красивой женщины в эпицентре криминальных разборок повышает эмоциональные ставки.

Все три актера — безусловные профессионалы своего дела, в том числе 21-летний Хоффман, который, судя по его немногочисленным пока работам, унаследовал умение своего покойного отца Филипа Сеймура Хоффмана оставаться потрясающе органичным в любых обстоятельствах. Но ни это умение, ни экранная «химия» между ним и Вальцем с одной стороны и Вальцем и Лью — с другой не спасают банальный и предсказуемый сценарий. Особенно когда задание, естественно, идет не по плану, между филиалами синдиката разворачивается война за передел территории, и Дэнни вдруг забывает про больные суставы и превращается в супермена, чей нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.

При этом, по мысли авторов, мы, видимо, должны сочувствовать двум хладнокровным убийцам только потому, что их враги еще хуже. Увы, сочувствовать тут получается только актерам, чьи таланты, вне зависимости от возраста, заслуживают лучшего применения.

Юлия Шагельман