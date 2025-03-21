Поддержка наццелей под отчет

При Совете при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам появится новая рабочая группа — она займется координацией работы институтов развития по подготовке специализированных мер для достижения национальных целей. Возглавит новый орган председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, а его состав утвердит президент. ВЭБ, отметим, и так выполняет функции координатора институтов развития — смысл новой структуры же, видимо, в том, чтобы выделить льготы для инициатив в рамках нацпроектов в отдельную группу и оценивать их эффективность, а также готовить предложения главе государства по их совершенствованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При Совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам появится рабочая группа для координации институтов развития в рамках нацпроектов. Ее возглавит глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Проект указа президента об этом разработан Минэкономики и размещен на regulation.gov.ru. Создать такую специальную группу поручил Владимир Путин в декабре 2024 года. Тогда президент отметил, что в ней также примут участие главы ведомств финансово-экономического блока правительства. Итоговый состав рабочей группы также определит глава государства.

Согласно проекту указа, рабочая группа будет оценивать результаты достижения институтами развития стратегических ориентиров в соответствии с национальными целями. Также новый институт будет готовить предложения президенту ?по совершенствованию мер финансовой и нефинансовой поддержки. В ВЭБ.РФ, впрочем, от ответов на вопросы “Ъ” о координирующей роли института развития в процессе достижения национальных целей вчера уклонились. Отметим, что госкорпорация уже выполняет функцию координатора деятельности институтов развития, но ее основная роль — реализация крупных инфраструктурных проектов и поддержка национальных целей через финансирование и экспертизу. Эти мероприятия уже предусмотрены стратегией развития ВЭБ.РФ, которая принимается на шесть лет и утверждается правительством. Стратегия развития ВЭБ.РФ до 2030 года одобрена правительством 11 марта 2025 года: за шесть лет в партнерстве с государством и бизнесом госкорпорация поддержит проекты объемом более 30 трлн руб., при этом сфокусировавшись на национальных целях.

Институт развития при этом является де-факто исполнительным органом, а не совещательным — тем самым сейчас подготовка предложений президенту не входит в компетенцию ВЭБ.РФ. Создание рабочей группы в рамках совета при президенте институционализирует этот процесс и обеспечит непосредственное участие администрации президента в процессе их обсуждения и принятия.

В логике бюджетной экономии при безусловной необходимости исполнения нацпроектов (контроль которых для новой их генерации в 2025–2030 годах ужесточен, а гибкость проектного офиса увеличена, см. “Ъ” от 20 декабря и 10 января) отделение господдержки нацпроектов по линии институтов развития от их рутинной процессной работы в рамках фабрики проектного финансирования, поддержки проектов импортозамещения и т. п. позволит сформировать дополнительный ресурс и отдельно оценивать эффективность таких мер и их корректировку.

Диана Галиева