Зимбабвный случай

Впервые в истории Международного олимпийского комитета (МОК) его возглавит женщина. Кирсти Ковентри одержала убедительную победу на выборах главы ключевой в спорте структуры, несмотря на привычку последней доверять руководство только зрелым мужчинам, исключительную по меркам МОК молодость, колоссальный дефицит опыта и довольно неоднозначный функционерский бэкграунд, уже полный разных скандалов. Успех госпожи Ковентри, спортивного министра Зимбабве, кажется, является еще персональным триумфом президента уходящего — Томаса Баха, который, как считается, именно ее выделял среди семи кандидатов. Впрочем, Кирсти Ковентри в любом случае вскоре придется разбираться с непростым наследием, оставленным ей предшественником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирсти Ковентри предстоит с головой нырнуть в проблемы МОК, оставленные ее предшественником

Фото: Paul Thomas / AP Кирсти Ковентри предстоит с головой нырнуть в проблемы МОК, оставленные ее предшественником

Фото: Paul Thomas / AP

Состоявшиеся на греческом курорте Коста-Наварино выборы нового президента Международного олимпийского комитета принесли результат, который без особой опаски все, кто их освещал, называли историческим. Ключевая в спорте структура была основана в 1894 году, и до сих пор ее доводилось возглавлять лишь мужчинам. Их было всего девять (см. справку). В Греции впервые в истории должность, которая входит в список самых заметных среди всех существующих, досталась женщине — бывшей пловчихе, двукратной олимпийской чемпионке Кирсти Ковентри из Зимбабве. Официально она станет президентом МОК в июне. До этого времени им формально останется руководивший структурой с 2013 года немец Томас Бах. А победа госпожи Ковентри, первый срок чьих полномочий составляет восемь лет, получилась на самом деле удивительной.

Эти выборы считались особенными из-за набора претендентов на президентский пост. Он был беспрецедентным с количественной и качественной точек зрения.

С Кирсти Ковентри соперничали шесть человек, имевших или просто большой, или огромный вес в спортивном сообществе: это президенты крупных международных федераций — легкой атлетики, гимнастики, велоспорта и лыжных видов — британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лаппартьян и швед Юхан Элиаш, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший и член исполкома МОК иорданец Фейсал бен Хусейн. При этом среди них невозможно было разглядеть стопроцентных фаворитов и стопроцентных аутсайдеров. Каждый представил амбициозную предвыборную программу, каждый, казалось, имел довольно солидную по численности группу сторонников.

Никто из экспертов не сомневался, что выборы выйдут невероятно конкурентными и невероятно долгими, а для определения победителя потребуется даже не два, а несколько туров — слишком сложный расклад, слишком равные шансы. Однако, как ни странно, потребовался один-единственный тур. Уже в нем Кирсти Ковентри, в львиной доле рейтингов перед сессией находившаяся ниже, скажем, Себастьяна Коу и Хуана Антонио Самаранча-младшего, сумела получить 49 голосов от 97 участвовавших в голосовании членов МОК.

Этот результат некоторые обозреватели охарактеризовали как «шоковый».

Такую аномально мощную поддержку, по стандартам МОК похожую чуть ли не на всеобщий консенсус, действительно удавалось получить немногим. У Томаса Баха она, например, появилась лишь уже после того, как он стал президентом. При этом 12 лет назад к кандидатуре господина Баха возникало куда меньше вопросов, чем сейчас к кандидатуре госпожи Ковентри. И дело даже не в ее половой принадлежности — на поверхности лежали детали куда серьезнее, на которые невозможно было не обратить внимание.

Кирсти Ковентри в 41 год не просто молода, а фантастически молода по меркам организации, всегда предпочитавшей ставить на фигуры зрелые и прошедшие немало ступеней в карьерной лестнице. А объем функционерского опыта госпожи Ковентри вполне соответствует ее возрасту: он совсем скромный. В той части ее биографии, которая открылась после завершения спортивной карьеры, более или менее заметными достижениями являются разве что работа в Комиссии спортсменов МОК да управление профильным министерством в родном Зимбабве, стране, находящейся на периферии спортивного ландшафта. В этом смысле ее превосходили практически все остальные кандидаты, а, скажем, лидировавший в букмекерских котировках Себастьян Коу превосходил на три головы.

Зато короткая биография Кирсти Ковентри успела наполниться приличным по размеру списком эпизодов со скандальным оттенком.

Кирсти Ковентри, естественно, неоднократно упрекали в самом факте плотного сотрудничества, граничащего с дружбой, с одиозным президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, которого правозащитные организации обвиняли в жестокости по отношению к гражданам страны, а еще упрекали в неэффективности в роли министра: однажды она заняла низшую строчку в классификации членов зимбабвийского правительства. Кроме того, фактически как раз ей предъявляла претензии Международная федерация футбола (FIFA), когда в 2022 году дисквалифицировала местную футбольную федерацию за вмешательства государства в ее дела. Наконец, уже непосредственно перед греческими выборами EU Reporter и Political Lore опубликовали результаты своих расследований, из которых следовало, что госпожа Ковентри подозревается в харассменте в отношении других атлетов, во втором случае — в отношении 14-летней персоны, занимавшейся в основанной ею академии плавания.

Однако члены МОК не обратили внимания ни на эти эпизоды, ни на дефицит опыта, ни на относительную по сравнению с другими кандидатами неяркость предвыборной программы.

Она выглядела чрезвычайно консервативной и не предлагала никаких по-настоящему революционных идей. Обещания «защищать женскую категорию», пользоваться «новейшими технологиями» и «отдавать приоритет» при определении стратегии спортсменам, типичные для охотников за должностью, к таким явно не отнесешь. Кирсти Ковентри и в своей программе, и в предвыборных интервью четко давала понять, что вполне удовлетворена тем, по какому пути МОК шел до этого, хотя создавалось впечатление, что в олимпийской семье созрел запрос на перемены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирсти Ковентри характеризовали как «кандидата Томаса Баха», в котором он видит идеального преемника и которого давно ценит как надежного советчика

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Кирсти Ковентри характеризовали как «кандидата Томаса Баха», в котором он видит идеального преемника и которого давно ценит как надежного советчика

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Обозреватели, комментируя крутой взлет Кирсти Ковентри и выбирая версию насчет его природы, однако, делали акцент не на ошибочности своих представлений по поводу такого запроса, а на совершенно ином нюансе. На том, что в течение двух-трех месяцев некоторые издания — такие как Insidethegames или The Guardian — абсолютно не стеснялись характеризовать ее как «кандидата Томаса Баха», в котором он видит идеального преемника и которого давно ценит как надежного советчика.

В России такой статус, наверное, воспринимался как бесспорный минус. С 2022 года, после того как российский спорт столкнулся с пакетом инициированных прежде всего МОК жестоких санкций, львиная доля которых или просто слегка смягчена, или не снята вовсе, отечественный спортивный и неспортивный истеблишмент предпочитал характеризовать господина Баха как «недостойного поста лидера», «потерявшего доверие» чиновника, «предающего олимпийскую миссию и олимпийские идеалы». Однако это представление точно не соответствует реальности, что было доказано греческой сессией.

Томас Бах в этом десятилетии нередко сталкивался с суровой критикой не только от России. Но перед процедурой выборов, оценивая плоды его инициатив, коллеги — вице-президент МОК Николь Хёверц, члены МОК Спирос Капралос, Невен Илич и Мустафа Берраф — отзывались о них в восторженных тонах. Его хвалили за программу Olympic Agenda, упростившую и удешевившую порядок определения хозяев Олимпиады и их проведение, за формирование олимпийской команды беженцев, за дальнейшие шаги к «гендерному равенству», за смелые и продуктивные решения во время пандемии коронавируса и «геополитических осложнений». А журналисты BBC услышали, как в кулуарах сессии кто-то из коллег господина Баха, измеряя масштаб личности еще не сложившего полномочия президента, «вспомнил Махатму Ганди».

Впрочем, какой бы ни была степень преданности десятого президента девятому и каким бы сильным ни было желание Кирсти Ковентри бережно хранить наследие Томаса Баха, ей все равно придется в ближайшее время заняться разгребанием оставленных им завалов в виде стопки актуальных и болезненных проблем, которые никакими комплиментами не замаскируешь и которых в организации с доходами за предыдущий четырехлетний цикл, завершившийся в 2024 году, в размере $7,7 млрд полным-полно. Они самые разные. Необходимо как-то корректировать подход к формированию олимпийской программы в свете «стагнации» их аудитории. Необходимо корректировать принципы определения принадлежности к гендерной категории, потому что мягкие, как сегодня, порождают грандиозные скандалы, а Дональд Трамп к тому же пообещал не пускать на Олимпиаду 2028 года трансгендеров, или, вернее, всех, кто, по его мнению, не подходит для категории женской.

Необходимо что-то предпринимать в сфере борьбы с допингом, потому что репутация современных методов Всемирного антидопингового агентства (WADA) подмочена. Необходимо думать над повышением привлекательности МОК для спонсоров: в прошлом году некоторые сбежали из него, хотя смотрелись партнерами навеки. И необходимо, как ни крути, разбираться со всеми «геополитическими осложнениями». Томас Бах так и не разработал хотя бы проект «дорожной карты» по реинтеграции России в мировой спорт, а на ней менее чем за год до зимней Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо настаивает уже множество топовых спортивных руководителей.

Про эти вызовы сразу после триумфа — собственного и своего олимпийского ментора — Кирсти Ковентри, конечно, предпочла подробно не рассуждать, ограничившись констатацией того, что в день, на которой он выпал, «были разбиты стеклянные потолки» и что она, первая женщина—президент МОК, «полностью осознает свою ответственность как ролевой модели», и немножко, с осторожностью все же поговорив о геополитике: «Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон. У нас много конфликтов, и многие происходят на моем континенте, поэтому нам, как олимпийскому движению, нужно сесть за стол переговоров и провести очень серьезный разговор о том, как мы собираемся справляться со все большим количеством конфликтов и как мы будем реагировать на них». В будущем олимпийского движения и спорта, «обладающего ни с чем не сопоставимой способностью объединять, вдохновлять и создавать возможности», госпожа Ковентри, как выяснилось, не сомневается. «Светлое будущее» — так она про него уверенно сказала.

Алексей Доспехов