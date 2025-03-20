Избрание новым президентом МОК Кирсти Ковентри позволило вздохнуть с облегчением, это неплохой итог для всех, поскольку она самостоятельна в своих взглядах, заявил почетный член МОК Виталий Смирнов.

«Я вздохнул с облегчением, узнав результаты выборов. Думаю, что многие опасались прихода к руководству МОК определенных кандидатов. Она малоизвестна, но ее избрание — это не самое худшее, что могло произойти. Это неплохой результат и для нас, и для всех. Она первая женщина в истории Олимпийского движения, ставшая президентом МОК, и вторая в истории глава МОК, которая не является европейцем. Ковентри не заангажирована какими-то своими выступлениями и определенными взглядами, которые навязывали другие кандидаты»,— сказал Виталий Смирнов.

«Они еще ведут себя неискренне, говорят одно, а поступают совершенно иначе. Ругают нас, а с другой стороны — высасывают из нас деньги. Не стесняются брать деньги, понимая, что это деньги не федераций, которые их платят, а государства. Это нехорошо, неискренне и нечестно. Надо все-таки отдать должное (Томасу) Баху в том плане, что его поддержали за сохранение Олимпийских игр. Ведь при Бахе состоялись все шесть Олимпиад, включая Сочи, все Паралимпийские игры и все юношеские Олимпийские игры. Думаю, за это его и отблагодарил МОК, избрав почетным президентом»,— добавил Виталий Смирнов. «РИА Новости»