Кто был президентом МОК до Кирсти Ковентри

Первым президентом МОК (1894–1896 годы) был греческий предприниматель и поэт Деметриос Викелас, один из инициаторов возрождения античных Олимпиад в современной «упаковке». Именно он настоял, чтобы оно началось с Олимпийских игр в Афинах. Они состоялись в 1896 году, а после этой Олимпиады Викелас к спорту заметно охладел.

Его пост достался основателю современного Олимпийского движения французу Пьеру де Кубертену. Он занимал его с 1896 по 1925 год, сумев превратить Олимпиады в популярные соревнования с насыщенной программой. Об этом вспоминают чаще, чем о том, что барон де Кубертен был, как он сам признавался, «фанатичным» сторонником колониализма и не любил женский спорт за «отсутствие эстетики». Впрочем, именно при нем женщины стали участвовать в Олимпиадах.

Третьим президентом МОК (1925–1942 годы) был бельгийский граф Анри де Байе-Латур. Некоторые представители сообщества ставили де Байе-Латуру в упрек то, что он не отказался переносить Олимпиаду 1936 года из нацистского Берлина. Зато отказ обеспечил ему организованные благодарной Германией пышные похороны в оккупированной Бельгии: граф скончался на президентском посту в 1942-м.

Четвертым президентом МОК (1942–1952 годы) был шведский предприниматель Зигфрид Эдстрём. При нем в Олимпийское движение приняли Советский Союз.

Сменщиком Эдстрёма оказался американский бизнесмен Эвери Брандидж. Он руководил МОК с 1952 по 1972 год. На доверие к нему не повлияло даже то, что он не просто нейтрально, как де Байе-Латур, относился к гитлеровскому режиму, а даже отметился в 1936-м пронацистскими выступлениями. Покинул пост Брандидж после самого трагического эпизода олимпийской истории — захвата и убийства заложников во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Шестой президент МОК ирландец Майкл Моррис, которого чаще именуют по титулу — лорд Килланин (1972–1980 годы), руководил им в период бесконечных политических кризисов. Олимпиаду 1976 года бойкотировали африканские страны, а Олимпиаду 1980-го в Москве — США и многие их союзники, протестовавшие против ввода советских войск в Афганистан. Эти бойкоты привели в том числе к тому, что МОК оказался на грани финансовой катастрофы.

От краха — политического и коммерческого — его избавил седьмой президент, испанец Хуан Антонио Самаранч (1980–2001 годы), превративший МОК, заключивший выгодные телевизионные и спонсорские контракты, в процветающую бизнес-империю с колоссальными доходами. В СССР его считали своим большим другом, хотя до того, как быть избранным лидером Олимпийского движения, Самаранч входил в правительство Франсиско Франко.

Преемнику испанца, бельгийскому хирургу и яхтсмену Жаку Рогге (2001–2013 годы) пришлось решать ряд серьезных проблем, таких как борьба с вдруг выявленной коррупцией в Олимпийском движении и налаживание системы антидопинговой работы. А еще он существенно расширил географию Олимпиад, в 2008 году впервые, например, проведя Игры в Китае.

Девятым президентом МОК (2013–2025 годы) стал немец Томас Бах, олимпийский чемпион по фехтованию. С помощью программы Olympic Agenda он реформировал порядок выбора олимпийских столиц, упростив его, сделал Олимпиады доступными для спортсменов со статусом беженцев. Но в России его, скорее всего, запомнят как человека, обложившего отечественный спорт жестокими «изоляционными» санкциями.