Среди всех президентов МОК Кирсти Ковентри сразу по нескольким параметрам «самый». Она первая женщина на этом посту, первый представитель Африки, самый молодой президент МОК после Пьера де Кубертена. Это обнадеживает, ведь люди, ставшие «самыми» в своей сфере, часто являются инициаторами наиболее революционных, неожиданных перемен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Не будем подробно перечислять все спортивные заслуги госпожи Ковентри. Убежден, что ее биография 20 марта была наиболее читаемой в мире. Все узнали о том, что она самый титулованный спортсмен в истории Зимбабве, а на ее счету семь из восьми всех олимпийских наград, завоеванных этой страной.

Тем не менее заострим внимание на некоторых элементах ее биографии. Добившись успеха в спорте, она быстро и в весьма раннем возрасте переквалифицировалась в политика и профессионального менеджера. В 30 лет стала членом МОК, впоследствии возглавив Комиссию спортсменов. К слову, теперь от нее ждут шагов по усилению влияния спортсменов на управленческие решения МОК, приоритизацию таких тем, как забота о сохранении здоровья атлетов, социальная адаптация после карьеры и так далее. В 34 года она уже министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве, а в 41 — глава МОК.

Несмотря на то что ряд СМИ окрестили белокожую Ковентри представителем «африканских колонизаторов», сама она, в отличие от некоторых африканских коллег, никогда от национальных корней не отказывалась. «Я воспринимаю себя как зимбабвийка, я там родилась, как и моя мама, и бабушка»,— говорила она в одном из интервью.

Для России это, конечно, плюс. Наши дружеские отношения с этой республикой сложились много десятилетий назад и остаются крепкими по сей день.

Неслучайно сразу после избрания Ковентри президентом МОК весь мир с экранов ТВ наблюдал, как другой член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оказался одним из первых, кто лично и очень тепло поздравил ее с избранием.

Об особых отношениях России и Зимбабве в 2024 году во время Петербургского международного экономического форума говорил президент России Владимир Владимирович Путин. Тогда же он провел в Константиновском дворце переговоры с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой, отметив активную совместную работу на международной арене. «Наши, как в таких случаях говорят, позиции очень близки или даже совпадают по ключевым вопросам международной повестки дня»,— сказал наш глава государства.

Например, как глава Комиссии спортсменов МОК в 2018 году госпожа Ковентри поддержала решение WADA снять отстранение с РУСАДА до получения базы данных.

Она была одной из первых в исполкоме МОК, кто приветствовал решение допустить россиян к Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов. Во время избирательной кампании она называла возвращение россиян на Олимпиаду «долгом МОК». «Обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в Играх,— это превыше всего остального… В конечном итоге я верю, что нам нужно найти целостный способ решения проблем спортсменов из конфликтных зон»,— заявила она.

Конечно, президент МОК во многом зависим от окружения и не может принимать единоличных решений, поэтому чудес от Кирсти Ковентри мы не ждем, но платформа у нас хорошая.

В заключение отмечу, что Греция оказалась для Кирсти Ковентри счастливой страной. Здесь она стала олимпийской чемпионкой и здесь же, в Греции, была выбрана на должность президента МОК. Символизм и в том, что Греция — это родоначальница Олимпийских игр, их тысячелетних принципов честной борьбы и объединяющей силы спорта, а госпожа Ковентри неоднократно отмечала, что именно этого современному спорту очень не хватает.

«Спорт должен объединять людей и дарить надежды, а мы немного это утратили. Мы потеряли немного уважения друг к другу. Мы потеряли доверие, необходимое для ведения диалога»,— говорила она в одном из последних интервью. Нам же остается только ее поддержать.