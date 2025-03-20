Чем известна Кирсти Ковентри

Кирсти Ли Ковентри Сьюард родилась 16 сентября 1983 года в Хараре (Зимбабве). В 2006 году окончила бакалавриат Колледжа гуманитарных наук при Обернском университете (Алабама, США) по направлению «Гостиничный и ресторанный менеджмент».

С начала 2000-х по 2016 год была профессиональной пловчихой. Двукратная олимпийская чемпионка. В 2004 году в Афинах (Греция) и в 2008 году в Пекине (Китай) занимала первое место на дистанции 200 м на спине. На Играх 2004 года она также завоевала серебряную (100 м на спине) и бронзовую медаль (200 м комплексным плаванием), на Играх 2008 года — три серебряные награды (100 м на спине, 200 м и 400 м комплексным плаванием).

Многократная победительница и призер чемпионатов мира в различных видах программы, неоднократная рекордсменка мира.

С 2013 года — член МОК и Олимпийского комитета Зимбабве (ОКЗ). В 2017–2018 годах была вице-президентом ОКЗ. С 2014 по 2021 год входила в комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства.

С 2018 года по настоящее время — министр спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве, единственный представитель белого меньшинства в правительстве страны. В 2018–2021 годах также была председателем комиссии спортсменов МОК. С 2018 по 2021 год, а также с 2023 года по настоящее время — член исполкома МОК.