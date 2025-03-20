Президент РФ Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета, отметив, что ее уникальный опыт и заинтересованность в продвижении олимпийских идеалов будут способствовать успеху в работе. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета... Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе»,— говорится в поздравлении.

Владимир Путин отметил, что итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в спортивном мире и о признании ее выдающихся личных достижений.

«От души желаю вам благополучия и крепкого — по-настоящему спортивного — здоровья»,— добавил он (цитата по «РИА Новости»).