10 жителей Саратовской области пострадали при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотниками ВСУ на Саратовскую область пострадало десять человек, сообщили ТАСС в правительстве региона. Сегодня ночью, 20 марта, над территорией региона было сбито 54 дронов. Губернатор области Роман Бусаргин назвал удары самой массированной атакой с начала СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

«На данный момент известно о десяти пострадавших после атаки БПЛА»,— отметили в правительстве.

Сегодня утром объявлялась опасность нападения БПЛА после того, как вражеские беспилотники атаковали Энгельс. Тогда Роман Бусаргин сообщал о двух пострадавших в городе. В результате были частично выбиты окна в городской клинической больнице №1. По словам замминистра здравоохранения региона Дениса Грайфера, серьезных повреждений в здании нет. Также в Энгельсе частично выбило окна в двух детских садах и школе. На аэродроме Энгельса в результате атаки начался пожар, жителей близлежащих СНТ эвакуировали. Позже власти объявили об отбое угрозы БПЛА. Из-за атаки аэропорт Саратова приостанавливал работу. Позже ограничения были сняты.

Всего в ночь на четверг средства ПВО сбили 132 украинских БПЛА в небе над семью российскими регионами. Над Воронежской областью было перехвачено 40 беспилотников, над Белгородской — 22. Еще девять дронов уничтожили над Ростовской областью, по три — над Курской областью и Крымом, а также один — над Липецкой областью.