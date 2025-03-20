Минздрав прокомментировал состояние пострадавших из-за атаки БПЛА в Энгельсе

В минздраве Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотников граждан 20 марта. Об этом сообщает издание «Общественное мнение».

По словам замминистра здравоохранения Дениса Грайфера, состояние пострадавшей пациентки горбольницы № 1 Энгельса ближе к удовлетворительному. Ранее в этом лечебноем учреждении выбило окна во время атаки БПЛА. «Там больше психологическое шоковое состояние, чем имеются травмы»,— сказал замминистра.

Помощь медиков потребовалась еще одному жителю Энгельса, который не проходит лечение в указанной больнице. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Господин Грайфер указал на отсутствие серьезных повреждений в горбольнице № 1 Энгельса. Он уточнил, что там пострадали оконные блоки, основные восстановительные работы планируется завершить до вечера четверга. Замминистра добавил: система кислородоснабжения работает автономно, в перинатальном центре повреждений нет, травмпункт горбольницы № 1 работает в круглосуточном режиме.

Павел Фролов