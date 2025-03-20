В Энгельсе в результате атаки БПЛА пострадали два человека

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по Энгельсу медицинская помощь потребовалась по меньшей мере двум гражданам. Об этом господин Бусаргин заявил в своем Telegram-канале.

Удар беспилотников по Энгельсу был нанесен утром 20 марта. В результате атаки были частично выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице №1. Одна женщина пострадала, врачи оказывают ей помощь, угроз ее жизни нет.

После этого за медицинской помощью обратился еще один человек. Ему также оказывается необходимая помощь. Губернатор назвал удары самой массированной атакой украинских БПЛА с начала спецоперации.

Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтожении 132 БПЛА ВСУ в небе над российскими регионами. По сообщению ведомства, 54 цели были перехвачены над территорией Саратовской области. Работа саратовского аэропорта Гагарин была приостановлена.