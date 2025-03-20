Росавиация ввела ограничения в аэропортах Самары и Саратова

В аэропортах Самары и Саратова приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Об ограничениях в самарской воздушной гавани Курумоч и саратовском аэропорте Гагарин сообщили в 6:45. Господин Кореняко добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры безопасности.

Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтожении 132 БПЛА ВСУ в небе над российскими регионами. По сообщению оборонного ведомства, 54 цели были перехвачены над территорией Саратовской области.