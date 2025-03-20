За ночь сбили 132 беспилотника над семью регионами России

В ночь на 20 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны. Над Саратовской областью сбили 54 дрона, над Воронежской — 40, Белгородской — 22. Еще девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, по три — над Курской областью и Крымом, а также один — над Липецкой областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что при атаке на Энгельс частично выбило окна в городской клинической больнице №1. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Также частично выбиты окна в двух детских садах и школе. Детей в учреждениях в этот момент не было, уточнил он. Занятия в школах Энгельса переведены на дистанционный режим.

Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова и Самары, сообщила пресс-служба Росавиации. В Воронежской и Саратовской областях пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока не комментировали атаку.

Предыдущей ночью средства ПВО уничтожили 57 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Азовским морем. Также тремя дронами была атакована нефтебаза в станице Кавказская на Кубани. Специалисты работают над ликвидацией возгорания на площади 4250 кв. м.