Группировку по тушению нефтебазы на Кубани увеличили до 400 человек

В Кавказском районе Краснодарского края продолжается ликвидация пожара на нефтебазе, который начался после атаки беспилотников. Группировку для тушения увеличили до 406 человек и 157 единиц техники, сообщил оперштаб региона.

Специалисты работают над ликвидацией возгорания на площади 4250 кв. м. Они тушат один из резервуаров, запорную арматуру и «горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара», уточнил оперштаб. К ликвидации также привлечены два пожарных поезда.

В ночь на 19 марта нефтебаза в станице Кавказская была атакована тремя украинскими беспилотниками. При падении обломков одного из них был поврежден трубопровод между резервуарами. После чего одна из емкостей разгерметизировалась и загорелась. Работа нефтебазы приостановлена.

Атака на нефтебазу произошла спустя несколько часов после завершения телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров глав государств было представлено решение российского президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В Кремле заявили, что расценивают атаки ВСУ на энергообъекты на Кубани как саботаж договоренностей.

О диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Договорились».