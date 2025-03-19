За ночь сбили 57 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Азовским морем

В течение ночи средствами ПВО уничтожено и перехвачено 35 украинских беспилотников над территорией Курской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще 13 БПЛА сбили над Орловской областью, семь — над акваторией Азовского моря, по одному — над Тульской и Брянской областями.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что разрушений и пострадавших нет. В Брянской области тоже обошлось без жертв и последствий на земле, заявил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов атаки пока не комментировали.

Силы ПВО также отразили удары по станице Кавказской на Кубани, там из-за падения обломков БПЛА загорелась местная нефтебаза площадью 20 кв. м. Ночью вводили ограничения на работу аэропортов Нижнего Новгорода и Казани, их уже сняли. Также приостановил прием и отправку рейсов аэропорт Нижнекамска.