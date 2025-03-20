Экологическую политику подшивают к делу

Активизация Белого дома в природоохранной сфере получила поддержку на высшем уровне — Владимир Путин поручил Генпрокуратуре усилить работу в этом направлении. Особое внимание будет уделено коллапсу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), что поддержит требования «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева к отраслевым регуляторам ускорить наведение порядка. В последние недели по его поручениям готовятся нормативная и инструментальная база для решения проблем, накопленных в последние годы (а также для выполнения нацпроекта «Экологическое благополучие»). Ранее взаимодействие Генпрокуратуры и Белого дома позволило значительно ускорить реформу контрольно-надзорной сферы и трансформацию делового климата, а также разграничив полномочия силовиков и экономических регуляторов.

Активизация Белым домом экологического направления госрегулирования, обнаруженная “Ъ” в последние недели (см. “Ъ” от 17 и 18 марта), поддержана на высшем уровне — работа курирующего эту отрасль Дмитрия Патрушева будет усилена мерами прокурорского реагирования. Об этом на коллегии Генпрокуратуры заявил Владимир Путин, потребовав «вести системную работу по линии природоохранной прокуратуры совместно с другими контролирующими, правоохранительными органами». Глава надзорного органа Игорь Краснов подтвердил, что Генпрокуратура получает сигналы о мусорных коллапсах со всей страны; среди них несвоевременный вывоз контейнеров, невозможность сбора крупногабаритных отходов, «практически повсеместно буксуют программы по сортировке и переработке».

Необходимость ускорить работу над нормативными актами для решения проблем мусорной отрасли активно обсуждается в правительстве. Под руководством куратора экологической тематики вице-премьера Дмитрия Патрушева сформирован перечень из 14 приоритетных документов, принятие которых необходимо до конца 2025 года, Минприроды же поручено ускорить подготовку «наиболее приоритетных инициатив» для выполнения целей нацпроекта «Экологическое благополучие» (продолжение проекта «Экология», ставшего одним из самых проблемных, см. “Ъ” от 31 января и 18 марта). По данным Счетной палаты, только в 2024 году в природоохранной сфере были выявлены нарушения на 86,8 млрд руб.

В Минприроды сообщили “Ъ”, что нормативные акты, по которым идет работа, касаются, в том числе, совершенствования механизма создания и содержания контейнерных площадок, регулирования сферы обращения со строительными отходами, наделения публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК РЭО, «хозяйствующий субъект» Минприроды в отрасли) полномочиями по формированию системы обращения с отходами и мониторингу работы региональных операторов. По словам зампреда комитета по экологии Госдумы Александра Когана, инициативы касаются ликвидации несанкционированных свалок и введения на три года моратория на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов. Документы «находятся в разной стадии разработки, но говорить о конкретных сроках их принятия пока преждевременно», говорят в Минприроды.

Официально из документов по теме пока опубликованы новые правила обращения с ТКО (см. “Ъ” от 17 марта), а 18 марта на портале regulation.gov появился проект поправок к указу президента о создании ППК РЭО — он расширяет полномочия компании по обращению с отдельными видами отходов (например, строительными или пищевыми), дает право при необходимости выступать в качестве регоператора по обращению с ТКО (например, при возникновении проблем в отдельных субъектах РФ) и мониторить состояние свалок. Также РЭО может получить право реализации инвестпроектов без привлечения частных инвесторов и выпуска облигаций без обеспечения: эти идеи ранее обосновывались потребностями в развитии довольно закрытой для частного бизнеса в регионах сфере и финансирования госпроектов.

О состоянии дел в мусорной отрасли много говорит тот факт, что формальным основанием для подготовки проекта указа в документе указано поручение «экологического» вице-премьера предыдущего состава правительства Виктории Абрамченко трехлетней давности, данное в развитие поручения президента от 29 июня 2022 года. «Заморозка» его реализации была вызвана управленческим кризисом в этой сфере и взаимной блокировкой рыночных и государственных инициатив ее участниками. Содержание же и пояснительная записка «размороженного» документа актуальны на начало 2025 года, что может косвенно указывать на инвентаризацию аппаратом Дмитрия Патрушева невыполненных инициатив с требованием реализации тех, которые нужны для достижения целей нового нацпроекта, и РЭО признан одним из таких инструментов.

В этом ключе анонсированное Генпрокуратурой усиление природоохранной работы также не случайность, а реализация уже отработанной схемы восстановления управляемости. Активное взаимодействие Генпрокуратуры и аппарата Белого дома было успешно «обкатано» на контрольно-надзорной реформе (см. “Ъ” от 18 августа 2023 года) и использовалось для преодоления сопротивления ведомств новым правилам работы, а также для разграничения полномочий силовиков и экономических регуляторов ради улучшения делового климата.

Анна Королева, Олег Сапожков