Цветовая дифференциация контейнеров

«Мусорная» реформа в России активизируется — правительство опубликовало новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), призванные сделать отрасль прозрачнее и сформировать полноценную сферу сортировки и переработки мусора и вторичных ресурсов. Постановление правительства, в частности, вводит ответственность региональных операторов по обращению с ТКО за нарушения периодичности вывоза мусора, а также единые требования к цветовой индикации контейнеров для раздельного сбора отходов, который должен стать повсеместным. По поручению «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева до конца 2025 года будут разработаны еще 14 нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами. Судя по этой активности, профильный заместитель Михаила Мишустина сформировал свои взгляды на политику и отрасли, входящие в нацпроект «Экологическое благополучие», и перешел к их реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Дмитрий Патрушев все чаще появляется в публичном поле — вероятно, этап разработки и координации экологической политики Белого дома завершен и начинается ее практическая реализация

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вице-премьер Дмитрий Патрушев все чаще появляется в публичном поле — вероятно, этап разработки и координации экологической политики Белого дома завершен и начинается ее практическая реализация

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление №293 «Об утверждении порядка обращения с твердыми коммунальными отходами». Документ опубликован, вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Порядок разработан с учетом национальной цели «Экологическое благополучие» (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года). Он предполагает стопроцентную сортировку твердых коммунальных отходов и снижение полигонного захоронения в два раза к 2030 году. Прежние правила обращения с ТКО были утверждены в 2016 году.

В постановлении детально описаны полный цикл обращения с ТКО, от их сбора до переработки, и порядок оформления необходимой документации, включая форму типового договора на оказание соответствующих услуг. В нее, в частности, включили положения об ответственности региональных операторов за нарушение периодичности вывоза мусора — ранее они применялись только в отношении многоквартирных и жилых домов. Новый порядок четко обозначает условия, при которых регоператора можно лишить статуса (например, за нарушение по его вине соглашения с регионом пять и более раз в течение календарного года), появились и «безусловные основания» для этого, например когда юридическое лицо само отказывается от такого статуса, находится в состоянии банкротства либо его лицензия аннулирована.

С 1 сентября в течение десяти рабочих дней со дня приобретения зданий и земельных участков собственник будет обязан подать заявку на заключение договора с регоператором с указанием, на какую площадку складируется мусор, и копией паспорта на образуемые отходы, что позволит своевременно выявлять новых потребителей услуг. Без заявки счет будет выставлен «по умолчанию» на основе норматива накопления ТКО.

Отдельное внимание уделяется формированию, утилизации и переработке отходов. Так, вводится понятие «место сбора вторичных ресурсов» и фандоматов, куда можно принести отходы, пригодные для переработки (металл, пластик, стекло). Крупногабаритные отходы могут складироваться в бункерах на контейнерных или выделенных площадках способом, утвержденным региональным правительством.

Появились и требования к цветовой индикации контейнеров: во всех регионах к 2030 году будут использовать одинаковые цвета контейнеров для сортировки отходов (для пластика — оранжевые, для стекла — зеленые, для пищевых отходов — коричневые, для несортированных отходов — серые, для групп однородных отходов — синие). До 2030 года складирование отходов в контейнеры других цветов допускается, но на них нужно наносить наклейки, трафареты и таблички соответствующих цветов. Смешивание отходов, которые собрали раздельно, при транспортировке прямо запрещается.

Изменения внесены в ряд других актов правительства, в том числе в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, обустройства мест накопления ТКО и ведения их реестра. Также вводится возможность использования «окрашенных» бюджетных поступлений от экологических платежей на создание контейнерных площадок. «В правилах описаны все основные способы накопления ТКО и ограничения по складированию отходов на контейнерных площадках. У регионов также имеется возможность самостоятельно определять способы накопления ТКО на своей территории»,— пояснил нововведения генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Отметим, выпуск правительством постановления о правилах обращения с ТКО лишь часть наблюдаемой в последние недели активизации в публичном поле «экологического» вице-премьера Дмитрия Патрушева, который до сих пор мало высказывался публично в отношении курируемых им отраслей, вероятно, вникая в ситуацию и вырабатывая политику и взгляды на пути решения ее застарелых проблем. Частично о своих взглядах и о том, чем будет заниматься правительство в природоохранной сфере, профильный заместитель Михаила Мишустина впервые публично рассказал в Совете федерации на прошедшем в пятницу «правительственном часе». Господин Патрушев дал понять, что эта деятельность будет происходить в русле цифровизации госуправления, новый подход Белого дома к ней предполагает гармонизацию госполитики в отдельных отраслях ради возможности всех ведомств пользоваться сопоставимыми и верифицированными данными при реализации общеправительственных и межведомственных инициатив. Из слов чиновника следует, что в природоохранной сфере смены курса не будет и, более того, его проведение будет усиливаться. «Работа будет продолжаться. Это касается не только оцифровки процессов, но и нормативных изменений»,— сообщил господин Патрушев. В частности, на прошлой неделе под его председательством прошло заседание, на котором обсуждалась уже законопроектная деятельность в сфере обращения с ТКО. Его итогом стал перечень из 14 приоритетных нормативных правовых актов, принятие которых необходимо до конца 2025 года.

Анна Королева, Олег Сапожков