Полицию удаляют из штрафной зоны

Контрольно-надзорная реформа, реализованная Белым домом при поддержке Генпрокуратуры, вышла за пределы экономического блока правительства. По поручению президента полиции будет запрещено наказывать бизнес за нарушения, которые относятся к компетенции контрольно-надзорных органов. В самом правительстве массовых жалоб от бизнеса на сотрудников МВД не фиксировали, идея же ограничить полномочия коллег по силовому блоку принадлежит Генпрокуратуре. Бизнес при этом признает серую активность полиции: из-за правовой коллизии они по-прежнему могут применять санкции в отношении предпринимателей за периметром цифровой системы контроля и надзора — штрафы в таком случае больше, а предусмотренные законом механизмы предупреждения не работают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовые органы потеряют возможность штрафовать бизнес вне гражданской процедуры контроля и надзора

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Силовые органы потеряют возможность штрафовать бизнес вне гражданской процедуры контроля и надзора

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

До октября 2023 года правительство, Генпрокуратура и МВД должны внести в законодательство поправки, которые исключат возможность сотрудников полиции наказывать бизнес за нарушение обязательных требований, исполнения которых государство добивается в рамках контрольно-надзорной деятельности (КНД). Это следует из перечня поручений президента по итогам Петербургского международного экономического форума.

По данным “Ъ”, идея четко разграничить полномочия МВД и контрольно-надзорных ведомств в отношении бизнеса принадлежит Генпрокуратуре, де-факто выступающей «силовым» обеспечением правительственной реформы КНД.

В Белом доме неоднократно отмечали успехи координации и взаимодействия надзорного органа и аппарата курирующего контрольно-надзорную реформу вице-премьера Дмитрия Григоренко в обеспечении ее реализации контролирующими ведомствами. Подтверждением этому может служить реализация на стороне Генпрокуратуры систем, обеспечивающих информационную прозрачность реформы: именно она, напомним, контролирует единый реестр контрольно-надзорных мероприятий. В отличие от внутриправительственных взаимодействий в рамках административной вертикали, где возможна бюрократическая игра, способная тормозить нежелательные для контролеров решения, к исполнению требований офиса генпрокурора в министерствах и службах относятся серьезнее. В Белом доме отказались от комментариев, в Генпрокуратуре на запрос “Ъ” вчера не ответили. В ответственном за реформу КНД Минэкономики сообщили, что поддерживают инициативу по запрету полиции наказывать бизнес, уточнив, что головным исполнителем поручения назначен Минюст.

По словам источника “Ъ” в аппарате правительства, большого количества жалоб бизнеса в периметре реформы КНД не фиксировалось. Собеседник же “Ъ”, знакомый со схемой работы Белого дома и Генпрокуратуры, поясняет, что разграничение полномочий силовиков и госконтролеров понадобилось надзорному органу в рамках расширения собственных полномочий по ограничению серой активности сотрудников МВД. Бизнес, впрочем, отмечает, что проблема использования силовиками для давления на компании административных составов, относящихся к нарушениям, входящим в сферу КНД, действительно существует, но редко документируется в рамках нынешней системы регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева объясняет, что проблема возникла в связи с коллизией норм.

Ключевой для КНД закон «О государственном и муниципальном контроле» (248-ФЗ) определил порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении бизнеса, но действующие нормы КоАП РФ и закона «О полиции» во взаимосвязи с иными нормами права позволяют сотрудникам полиции в некоторой части замещать функции надзорных органов и привлекать бизнес к административной ответственности в случае выявления таких правонарушений.

Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что нормы КоАП в отношении сотрудников полиции и проверяемых по обязательным требованиям отстали от обновленного контрольно-надзорного законодательства. «Эти атавизмы создают возможность для произвола. Полиция может участвовать в проверках, но накладывать санкции за нарушения обязательных требований должны только ответственные надзорные органы»,— настаивает он. В «Деловой России» добавляют, что полиция должна передавать в профильный контрольно-надзорный орган материалы о выявленных в ходе оперативно-разыскной деятельности нарушениях. «Нарушения, которые могли остаться вне поля зрения контрольно-надзорного ведомства в связи с акцентом на риск-ориентированный подход, не должны игнорироваться в случае выявления, это представляется неправильным с точки зрения общественной опасности. Но проверка и принятие решения должны осуществляться профильным ведомством»,— полагает Екатерина Авдеева.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает обсуждаемый законодательный запрет инициативой, способной оказать влияние на бизнес здесь и сейчас. Он напоминает, что в последние годы давление надзорных органов на бизнес снизилось, число проверок сократилось. «Но если контрольно-надзорные органы благодаря новому закону о госконтроле поставлены в жесткие рамки — все их мероприятия на виду, все посчитаны, большая часть должна согласовываться с прокуратурой заранее,— то полиция до сих пор имеет гораздо большую свободу влияния на работу бизнеса. Именно в плане нарушений КоАП, действительных или мнимых»,— рассказывает он. Участие МВД в контрольно-надзорной деятельности между тем противоречит самой идее риск-ориентированного подхода. «Сейчас по большинству статей КоАП предприниматель при первом нарушении может рассчитывать на предупреждение вместо штрафа, сами штрафы для малого бизнеса также снижены. Но если наказание налагает полиция, эти нормы не действуют и нагрузка на бизнес значимо выше»,— объясняет Александр Калинин. Теперь же, если нет признаков уголовного преступления, вмешиваться в деятельность предприятий МВД будет запрещено, констатирует Борис Титов.

Диана Галиева, Олег Сапожков