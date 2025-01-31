«Экологию» показали Госдуме на разносе

Первый заместитель главы Минприроды Константин Цыганов при обсуждении нацпроекта «Экология» на заседании профильного комитета Госдумы оценил его исполнение как хорошее с учетом вызовов — пандемии, санкций и перестройки экономики. Однако представители Счетной палаты и законодатели с выводами министерства не согласны: несмотря на ряд успехов, статистика, представленная министерством, расходится с данными «с мест», многие достижения — «бумажные», есть проблемы с расходованием средств, а ряд заявленных объектов не достроен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Доклад об итогах напроекта (НП) «Экология» в 2019–2024 годах — с 2025 года он станет нацпроектом «Экологическое благополучие» (см. “Ъ” от 25 декабря 2024 года) — был представлен Минприроды на заседании комитета Госдумы по экологии. По материалам главного исполнителя, по итогам 2024 года из 47 показателей нацпроекта достигнуты 40. Худшим оказался федеральный проект (ФП) «Чистая страна» — по нему не выполнены два мероприятия и три показателя, а кассовое исполнение за год составило 95,4%. Ситуация почти по всем остальным ФП выглядела довольно позитивно. Бюджет НП за шесть лет составил 1,344 трлн руб., в рамках ФП «Чистая страна» ликвидировано 185 незаконных свалок в городах (из 191 по плану), восстановлено 3316 га нарушенных земель, улучшено качество жизни 27,6 млн человек. За пять лет самые высокие показатели у трех федеральных проектов: «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов». При этом, как отметил первый заместитель главы Минприроды Константин Цыганов, цель исполнения нацпроекта — 2030 год, а «2024 год — это промежуточные результаты». Потраченные 1,3 трлн руб.— «самые серьезные инвестиции в экологию за последние годы», с запуска НП «удалось сделать очень многое с учетом пандемии, геополитических и экономических изменений», констатировал чиновник.

Однако депутаты оптимистичную позицию Минприроды не разделили. Как констатировал глава природоохранного комитета Дмитрий Кобылкин, шесть из десяти ФП «так заявленных целей и не достигли, завершение отдельных проектов сдвинуто на 2026 год». Так, 142 объекта «Оздоровления Волги» еще предстоит доделать, не завершены объекты и не достигнуты показатели ФП «Сохранение озера Байкал», не выполнен и план ликвидации несанкционированных свалок — по подсчетам депутата, 162 из 191. Расходится статистика из разных источников, нет объективных данных об утилизации и захоронении отходов. Проблемы и с переходом на обязательный раздельный сбор мусора — для него предназначены только 8,3% контейнеров в РФ.

Критические замечания по реализации нацпроекта высказал и аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, который отметил, что достижение плановых показателей по нацпроекту стало возможным из-за их снижения в сравнении с первоначальной редакцией. Ранее снижение финансирования НП отмечали в Kept: в 2024 году оно сократилось на 37% в сравнении с планами в его же паспорте 2018 года (см. “Ъ” от 29 марта 2024 года). Господин Мамедов, в частности, указал на риски недостижения целевого показателя по снижению вдвое объема отходов, которые захоранивают на полигонах. «По итогам 2024 года Минприроды декларирует о снижении таких отходов на 16%, что составляет чуть больше 33% от значения целевого показателя национальной цели, которой необходимо достигнуть к 2030 году. Вместе с тем в первоначальной редакции нацпроекта к 2024 году результат должен был быть вдвое больше»,— сказал он. В ФП «Чистый воздух» заявлено о досрочном снижении выбросов опасных загрязняющих веществ в 12 промышленных городах на 20%, добавил аудитор. Но в Новокузнецке и Челябинске, где оно обеспечено еще в 2023 году, Росгидрометом уровень загрязнения воздуха оценивается как очень высокий, а Роспотребнадзор фиксирует риски для здоровья населения. Также ФП по ТКО реализуется без полных и объективных данных об отходах — хотя на создание ФГИС их учета потрачено 670 млн руб.

Представитель Генпрокуратуры Юрий Александров отметил, что за время реализации нацпроекта выявлено свыше 20 тыс. нарушений законов, заведено 151 уголовное дело. Среди нарушений — отклонение от проектно-сметной документации, завышение стоимости работ, предоставление недостоверных сведений, случаи ненадлежащего планирования органами власти мероприятий и отсутствие нормативно-правового регулирования.

Претензии к Минприроды и Минстрою (ответственному за ФП «Чистая вода») были и у депутатов — и к результатам реализации нацпроекта на местах, и к расходам. Зампред комитета Госдумы по экологии Жанна Рябцева сообщила о проблемах с возвратом денег за невыполненные мероприятия, отсутствии черного списка недобросовестных поставщиков и избытке «дорожных карт» и документации, до реализации мероприятий которых дело не доходит.

Также в ходе заседания прозвучали предложения усилить контроль за выполнением планов нацпроекта на федеральном и региональном уровнях, обратить внимание на отчетность, которая часто не совпадает у конкретных предприятий и регионов, усилить контрольно-надзорные меры.

Анна Королева