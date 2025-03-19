Счет пошел на триллионы

На годовой коллегии надзорного ведомства генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что по искам его подчиненных в доход государства обращено имущество, оцениваемое почти в 2,4 трлн руб. Только стоимость активов, изъятых у коррупционеров, составила 500 млрд руб. И на этом в ведомстве останавливаться не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что по искам надзорного ведомства судами в доход государства обращено имущество, оцениваемое почти в 2,4 трлн руб. В том числе стратегические предприятия, находящиеся под иностранным контролем. Было отмечено, что их собственники давали указания по выводу продукции и прибыли в недружественные юрисдикции, деньги в развитие инфраструктуры не вкладывали, социальные обязательства перед коллективом не выполняли, а налоги в полной мере не платили.

Более того, в ряде случаев деньги направлялись на финансирование вооруженных сил Украины, что, по словам господина Краснова, «прямо отражено в исках прокуроров и состоявшихся судебных решениях».

По данным «Ъ», речь идет о признании в 2024 году по прокурорским искам экстремистами экс-президента Украины Петра Порошенко, олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также Юрия Шефлера, у которых были конфискованы кондитерские производства, газодобыча, а также акции спиртозавода АО «Амбер Талвис».

Генпрокурор Краснов отметил, что показательным стало и взыскание по искам 370 млрд руб. с резидентов Украины и Южной Кореи в связи с незаконной добычей промысловых богатств Дальнего Востока.

По данным «Ъ», речь идет о конфискации активов двух «крабовых королей» — Олега Кана и Дмитрия Дремлюги, а также связанных с ними предпринимателей. Отметим, что Олег Кан также был заочно осужден на 17 лет за организацию убийства.

Между тем проверки и последовавшие за ними судебные решения, отметил глава надзорного ведомства, принесли и другой эффект: государству возвращены квоты на вылов более 200 тыс. тонн биоресурсов на 120 млрд руб.

Вместе с тем прокурорами установлено 165 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, что послужило основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности более 73 тыс. должностных лиц, 703 чиновника были уволены в связи с утратой доверия, сообщил генпрокурор Краснов.

Наиболее чувствительным наказанием для нарушителей он назвал исковую работу ведомства. За год по их заявлениям нечистые на руку чиновники лишились незаконно нажитого имущества на сумму 504 млрд руб.

Среди них на особом счету бывшие силовики. Так, у экс-следователя СКР Марата Тамбиева, приговоренного к 16 годам заключения за взятки, суд по искам Генпрокуратуры в два захода отобрал мотоциклы и иномарки, оцениваемые в 20 млн руб., а ранее — 1032 биткойна, что соответствовало $24 млн.

«С учетом принятого Конституционным судом знакового решения, поставившего точку в вопросах сроков давности по антикоррупционным искам, действуйте увереннее»,— призвал своих коллег Игорь Краснов. Очевидно, за этим последуют новые антикоррупционные обращения.

В целом, по словам генпрокурора, в 2024 году продолжилось общее сокращение преступности.

Всего было зарегистрировано 1 млн 911 тыс. преступлений. Однако, отметил он, в сфере информационно-коммуникационных технологий ситуация с преступностью иная. Количество таких преступлений вновь заметно выросло (+13%), а раскрыто было менее четверти (23%).

Ущерб от дистанционных хищений составил почти 200 млрд руб., из которых возмещена лишь малая часть. Кроме того, в результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию, а под угрозой потери имущества и денег совершают поджоги, подрывы административных и жилых зданий, объектов транспортной инфраструктуры. В связи с этим господин Краснов потребовал усилить надзор за расследованием махинаций и объяснять потерпевшим, что своих денег с помощью совершения новых преступлений они не вернут, а за теракты могут получить внушительные сроки.

Выслушав генпрокурора, президент Владимир Путин сказал, что все это очень важно. А потом добавил: «Главная задача — соблюдение закона всеми гражданами, организациями и особенно должностными лицами, потому что в этом залог справедливости».

Николай Сергеев